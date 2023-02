Madonna wehrt sich gegen Kommentare über ihr Gesicht

Fans sind schockiert über Madonnas neuen Look. Das Gesicht der Pop-Diva hat sich bedeutend verändert.

Die Queen of Pop wehrt sich auf Social Media gegen die fiesen Sprüche.

Madonna (64) hat seit Anbeginn ihrer Karriere für Kontroversen und Aufsehen gesorgt. Aktuell stehen die Veränderungen an ihrem Gesicht im Zentrum der medialen Aufmerksamkeit. Nachdem sie an der Grammy-Verleihung auf die Bühne getreten war, um in einer Rede Award-Winner Sam Smith und Kim Petras zu ehren, wurde das Internet mit Kommentaren über ihr Aussehen regelrecht geflutet.