Generelle Impfpflicht ist nicht zulässig

Arbeitgeber können kaum eine generelle Impfpflicht verordnen. Denn eine Impfung sei ein starker Eingriff in das Persönlichkeitsrecht, sagt Boris Etter, Rechtsanwalt und Arbeitsrechtsexperte. Ob besondere Berufsgruppen oder exponierte Arbeitsplätze (etwa auch Ärzte oder Pflegepersonal) einer Impfpflicht

unterzogen werden dürfen, sei aber noch offen. «So könnte das Thema Impfungen im Arbeitsvertrag vor dem Stellenantritt in Zukunft verbindlich geregelt werden.» Doch diese Klausel könnte von Gerichten auch als rechtlich unzulässig angesehen werden. Arbeitnehmer können eine Impfung immer verweigern, was aber zu Konsequenzen führen kann. So könnte es im schlimmsten Fall zu einer Kündigung oder sogar der Berufsunfähigkeit kommen. Gerade das fliegende Personal einer Airline sei wegen ausländischen

Bestimmungen zwingenderweise von einer Impfung abhängig. «Ein Pilot ohne Impfausweis könnte also genauso berufsuntauglich sein, wie ein Pilot ohne Flugschein», erklärt Etter.