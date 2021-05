Ex-Spielerfrau in Paris : «Ich werde herumlaufen und nach Single-Fussballern suchen»

Jimena Baron will sich in Paris einen Fussballer angeln. Das kommuniziert sie auf Instagram ganz offen.

1 / 4 Die Schauspielerin und Sängerin Jimena Baron will auch in der Zukunft einen Fussballer als Freund haben. Instagram «Sobald ich kann, komme ich nach Paris. Ich werde herumlaufen und nach Fussballern suchen, die Single sind», schreibt sie. Instagram Die Frage ist natürlich auch, wie ernst die 33-Jährige ihre Worte meint. Denn wenn man ihren Instagram-Account durchscrollt, fällt auf: Baron scherzt immer wieder. Instagram

Darum gehts Eine Ex-Spielerfrau ist auf der Suche nach einem neuen Freund.

Auf Instagram schreibt sie, dass sie gerne einen PSG-Star haben würde.

Wie ernst sie das meint, ist unklar. Auf Twitter scherzt sie immer wieder herum.

Die 33-jährige Argentinierin Jimena Baron ist ein Instagram-Star, 5,7 Millionen Abonnenten bewundern ihre Fotos im Netz. Bisher war die Schauspielerin und Sängerin mit Ex-Fussballer Daniel Osvaldo liiert, doch das Paar hat sich nun getrennt. Jimena Baron will aber auch in Zukunft einen Fussballer an ihrer Seite, reist dafür extra nach Paris.

Dort wohnt nämlich ihre Freundin Wanda Nara, die mit PSG-Star Mauro Icardi verheiratet ist. Jimena Baron schreibt auf Instagram: «Sobald ich kann, komme ich nach Paris. Ich werde herumlaufen und nach Fussballern suchen, die Single sind.» Ihre Freundin Wanda Nara will sie unterstützen und antwortet: «Pack deine Koffer!» An potenzielle Liebhaber schreibt sie: «Melde dich bei uns, Fussballer!» Ob sie Glück in der Liebe haben wird?

Die Frage ist natürlich auch, wie ernst die 33-Jährige ihre Worte meint. Denn wenn man ihren Instagram-Account durchscrollt, fällt auf: Baron scherzt immer wieder. So postete sie zuletzt ein Video in ihrer Story, das sie am Tanzen zeigt. Dazu schrieb sie: «Wer hat morgen Geburtstag und feiert ihn nicht im Haus des Ex?» Hintergrund dieser Aussage ist die Trennung von Osvaldo, der auch der Vater des gemeinsamen Sohnes ist.

