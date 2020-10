Pay to Win«Ich werde Hunderte Franken in ‹Fifa 21› investieren»

Der E-Sportler von FC Schalke 04 Tim «Tim Latka» Schwartmann will im neuen «FIFA 21» kein Geld ausgeben und wird es schwer haben, so mit seiner Konkurrenz mitzuhalten. Ohne gute Spieler ist er klar im Nachteil.

Das neue «Fifa 21» ist kurz vor dem Release, am 6. Oktober geht es los. Schon jetzt macht eine Meldung in der E-Sport-Szene Schlagzeilen.

Der beliebteste Modus in der «Fifa»-Spielreihe ist seit Jahren der Ultimate-Team-Modus. In diesem Modus stellst du dir deine eigenes Team zusammen. Spieler kann man entweder in Packs erwerben oder direkt vom Markt kaufen, die Währung: «Fifa»-Points. Und diese gibt es entweder durch vieles Spielen, oder wer schneller konkurrenzfähig werden will, durch Geld. Diese Praktik vom Entwickler «Electronic Arts» wird seit Jahren von der ganzen Szene kritisiert. Geändert hat sich bis jetzt nichts.



Der E-Sportler von FC Schalke 04 Tim «Tim Latka» Schwartmann hat genug und hat sich dazu entschieden, in der nächsten Saison kein Geld zu investieren. In einem Statement sagt der Deutsche: «Geld sollte die Spieleerfahrung nicht beeinflussen.» Normalerweise unterstützt der Verein seine E-Sportler beim Kauf der «Fifa»-Points, dieses Geld spendet der Verein jetzt einem gemeinnützigen Zweck und unterstützt die Entscheidung seines Spielers voll und ganz.