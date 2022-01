Adelboden-Triumph von Odermatt – «Ich werde jetzt im Hotel zum ersten Mal heute etwas essen»

Am Abend steht noch eine kleine Feier an.

Es war ein historischer Auftritt des 24-Jährigen. Seit 2008 hatte kein Schweizer mehr einen Riesenslalom am Chuenisbergli gewonnen. Dies, obwohl er, wie er selber sagt, auch unter grossem Druck stand. Kein Wunder: Acht Cars mit Odermatt-Fans machten sich in den frühen Morgenstunden auf den Weg nach Adelboden. Mit Kuhglocken bewaffnet, sorgten sie auch nach dem Rennen ausserhalb der Tribüne für Stimmung.

Odermatt konnte an der anschliessenden Pressekonferenz kaum Worte für den Erfolg finden. «Es bedeutet mir sehr viel. Ich habe nicht viel zu sagen. Es ist ein emotionaler Tag. Es war einfach sehr toll.» Er hob nochmals den mentalen Part hervor: «Bei einem Rennen wie heute vor einem Heimpublikum entscheidet der Kopf, ob man voll reingeht. Ich habe mir vor dem zweiten Lauf gesagt, ich will nicht Zweiter werden.» Ein Wunsch, der eindrucksvoll in Erfüllung ging.

Sonderlob von Pinturault

Zu seinen Plänen am Abend konnte Odermatt noch nicht viel sagen. Allerdings fügte er an: «Ich werde jetzt ins Hotel gehen, was essen zum ersten Mal am Tag und ein bisschen relaxen. Es wird aber sicherlich eine Feier heute Abend geben.» Der nächste Programmpunkt für Odermatt wird die offizielle Siegerehrung sein. Um 19 Uhr werden die fünf besten Fahrer nochmals geehrt. Das heisst: Odermatt wird nicht der einzige Schweizer vor Ort sein. Justin Murisier fuhr an seinem Geburtstag auf den vierten Platz. Die Fangesänge werden ihn aber wohl aufgemuntert haben.