Nati-Trainer Yakin: «Ich werde keine Nebengeräusche akzeptieren»

Sehr turbulent, aber stets positiv und schön. Ich bin extrem stolz, diesen Job ausüben zu können. Wenn man das Interesse an Interviews und Sponsorenterminen der letzten Wochen sieht, mache ich das glaube ich auch nicht so schlecht (lacht).

Er hat ganz besondere Fähigkeiten, wie kein anderer. Ich bin sehr froh, ihn als Captain in meiner Mannschaft zu haben. In dieser Form werden wir sehr viel Freude an ihm haben an der Weltmeisterschaft.