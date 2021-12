Elisabeth Vetsch nimmt Stellung – «Ich werde mein Covid-Zertifikat als Genesene gar nicht benutzen»

Im Gespräch mit 20 Minuten schildert sie ihre Sicht der Geschehnisse. Und verrät, wie sich ihre Meinung in Bezug zur Pandemie geändert hat.

Elisabeth Vetsch erkrankte Ende November 2021 an Covid-19. Sie kam für fünf Tage ins Spital.

Die Redaktion stellt faktenwidrige Behauptungen im Interview in einer Box (unten) richtig.

Ihr Leben hat sich nach dem Spitalaufenthalt nicht gross verändert – auf die «Freiheit» ihres Covid-Zertifikats will sie verzichten.

Die St. Gallerin ist dafür bekannt, dass sie an fast jede Corona-Demo geht.

Elisabeth Vetsch ist wieder gesund und zuhause. Die Massnahmen-Kritikerin und ihr Ehemann Guido waren Ende November mit Covid-19 in ein Spital eingeliefert worden. Schlagzeilen machte vor einigen Tagen ihre Geschichte, weil sowohl Vetsch als auch ihr Mann sich entschieden hatten, auf Intensivpflege zu verzichten .

Kurz darauf richtete sich Elisabeth Vetsch via Social Media an die Medien – die 76-Jährige ist mit der Berichterstattung über ihre Krankheit nicht erfreut. Mit 20 Minuten sprach sie jetzt darüber. Auch ihr neues Covid-Zertifikat als Genesene sowie ihre Einstellung zu den Corona-Massnahmen des Bundes waren Thema des Gesprächs.

Frau Vetsch, wie geht es Ihnen, sind Sie wieder voll genesen?

Mir geht es gut, danke. Ich bin immer noch ein bisschen müde, aber normalerweise ist man nach einer Grippe nicht voll einsatzfähig. Und in meinem Alter brauche ich wohl etwas länger zum Regenerieren.

Wie lange waren Sie im Spital?

Ich war fünf Tage im Spital, kam am 2. Dezember nach Hause. Mein Mann brauchte etwas länger, er wurde am 4. Dezember entlassen.

Da waren Sie also zum Zeitpunkt unseres Artikels bereits zuhause. Es tut mir leid, dass wir im Präsens über Ihren Spitalaufenthalt berichteten.

Glauben Sie denn aber nicht, dass man Sie zu Ihrem Schutz ins Spital brachte? Vor allem, damit Sie nach der Covid-19-Erkrankung keine Folgen davontragen?

Aha, man kann es auch so sehen, da haben Sie im Prinzip Recht. Es hat mich vor allem geärgert, dass in der Berichterstattung fälschlicherweise behauptet wurde, dass ich mit ernsthaften Gesundheitsproblemen im Spital gelegen sei. Das stimmt nicht. Oder, dass ich meinen Mann tagelang mit homöopathischen Mitteln behandelt hätte, nur weil man auf meinem Tisch einige dieser Mittel entdeckte. Das hatte aber mit Corona gar nichts zu tun. Auch, dass ich mich angeblich bei einer Corona-Demo angesteckt habe, das kann man nicht behaupten. Ich weiss doch nicht, wo ich mich angesteckt habe.

Was waren Ihre Gedanken, als Sie im Spitalbett lagen. Haben Sie gedacht «Hätte ich mich doch impfen lassen»?

Nie! Ich werde mich weiterhin nicht impfen lassen. Ich bin bis heute noch gegen die Massnahmen und gegen die Impfung und ich habe meine Meinung keinen Millimeter geändert. Ich bin immer noch der Meinung, dass jeder in Bezug auf die Impfung seine eigene Entscheidung treffen sollte.

Glauben Sie aber nicht, dass eine flächendeckende Impfung die Pandemie schneller beenden könnte?

Jetzt gibt man Ungeimpften die Schuld, die Pandemie zu verlängern. Aber… egal, das ist ein langes Thema. Es geht doch im Prinzip darum, dass man jedem die Entscheidung überlassen sollte, ob er sich impfen lassen will. Ich habe auch nichts gegen jene, die geimpft sind. Im Gegenteil: Wir müssen ja «zusammenleben». Heute fragt jeder den anderen, ob er geimpft sei. Das geht doch keinen etwas an, das ist Privatsache.

Beim Impfen geht es auch um Solidarität und um das Ziel, die Pandemie schneller zu beenden.

Geimpfte Menschen landen weniger oft im Spital. Damit würde man das Gesundheitssystem entlasten, das ohnehin schon am Anschlag ist.

Ob das so stimmt? Schauen Sie sich die Impfdurchbrüche an! Es sind nicht bloss Ungeimpfte, die auf den Stationen liegen!

Da muss man wohl der Wissenschaft trauen, dass das so ist. Wenn eine gewisse Impfquote erreicht ist, kann die Pandemie kontrolliert werden.

Das stimmt nicht so. Man hat über den Sommer die Anzahl Betten auf den Intensivstationen gekürzt, weil es die nicht gebraucht hat. Inzwischen hat man die Stationen wieder aufgebaut. Ein Problem ist jetzt eher, dass das Personal am Anschlag ist, viele sind selbst krank oder haben gekündigt.

Sie können nicht mehr ausbauen, weil sie kein Personal haben. Das ist mir schon klar. Man hätte aber Personal ausbilden können. Wobei dafür brauchts auch Zeit. Ich kann da aber auch nicht mehr sagen. Mir sagt nur der gesunde Menschenverstand, dass es nicht sein kann, dass man solche Massnahmen einführt für etwas, was man auch so in den Griff bekommen könnte. Mit den Massnahmen hat man noch viel mehr kaputt gemacht als ohne.