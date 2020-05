Sara Leutenegger ist schwanger

«Ich will mein Kind auf jeden Fall auf Insta zeigen»

Eine der erfolgreichsten Schweizer Influencerinnen wird im November Mutter. Sara Leutenegger (26) sagt, mit welchen Tricks sie ihren Bauch versteckte, warum sie keine Pause machen wird und wie sie zu Baby-Content steht.

Sara, wie fühlt es sich an, zum ersten Mal Mami zu werden?

Es ist alles noch etwas surreal. Erst langsam realisiere ich, was da passiert und sich verändert. Aber ich spüre ein Kribbeln und eine Riesen-Vorfreude. Es geht mir mittlerweile super.

Das war nicht immer so?

Am Anfang ging es gut. Ich merkte zwar, dass ich etwas weniger Energie hatte als sonst. Aber im zweiten und dritten Monat war mir oft schlecht, die berühmte Morgenübelkeit. Und ich war sehr müde. Wegen Corona hatte ich aber wenig zu tun und genug Zeit zum Schlafen und Liegen.

Genau. In der ersten Live-Show war ich schon in der achten Woche. Ich liess es einfach auf mich zukommen – und es lief super. Wenn es wegen der Schwangerschaft irgendwann nicht mehr gegangen wäre, wäre es halt so gewesen und ich hätte mit der Show aufgehört.