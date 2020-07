Laute Boliden eingezogen

«Ich werde meinen BMW auf jeden Fall zurückbekommen»

Bei einer Aktion gegen Autoposer in Thun hat die Kantonspolizei Bern zehn Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen. 13 Lenker wurden zur Anzeige gebracht. Ein Betroffener findet die Handhabung der Polizei unfair.

N.* musste sich von seinem geliebten BMW trennen. In Thun kam es am letzten Wochenende zu einer koordinierten Aktion gegen «Renommier-Verkehr» – also Autos mit einer besonders lauten Auspuffanlage. 17 Fahrzeuge wurden angehalten und zur genauen Kontrolle ins Verkehrsprüfzentrum gebracht. «Zehn Fahrzeuge legte die Kantonspolizei still und zog sie aus dem Verkehr», heisst es bei der Stadt Thun am Dienstag. 13 Personen werden angezeigt – darunter auch N. Vorgeworfen werden ihnen unter anderem illegale Auspuffanlagen, typenfremde oder nicht geprüfte Anbauteile, Aufkleber an der Frontscheibe sowie unnötiges Verursachen von Lärm.