vor 1h

Adela ist raus bei «Promi Big Brother» «Ich werde Mischa sehr vermissen»

Der Traum von 100’000 Euro Preisgeld ist geplatzt. Ex-Bachelorette Adela Smajic muss ihre Koffer packen. Das sagt die Baslerin zum Aus bei «Promi Big Brother».

von Catharina Steiner

Ciao Adela! Bange Minuten: Hier zittert Adela um ihren Verbleib im Haus. Sat 1

Darum gehts Adela Smajic ist raus bei «Promi Big Brother».

Das Publikum wählte die Baslerin am Samstag ab.

Die 27-Jährige trägt den Rauswurf mit Fassung.

Adela wurde 2018 durch ihre Teilnahme bei «Bachelorette» bekannt.

100’000 Euro oder mal wieder eine Schweizer Schoggi? Adela Smajic (27) hätte sicher lieber das Geld genommen. Die Baslerin ist am Samstag bei «Promi Big Brother» ausgeschieden. Im Duell mit Sportreporter Werner Hansch (81) erhielt die ehemalige Bachelorette weniger Stimmen vom Publikum und musste deshalb ihre Sachen packen. Die Moderatorin und Influencerin blieb aber cool: Sie nahm den Rauswurf ganz lässig mit einem Lächeln. Und freut sich darauf, endlich mal wieder zu naschen. «Ich habe Schoggi vermisst», erklärte sie noch in der Sendung.

Am Morgen danach haben wir Adela an der Strippe. Sie ist gut drauf, von Enttäuschung keine Spur. «Ich war irgendwie erleichtert. Es war mir schon länger klar, dass ich bald gehen werde. Deshalb war es für mich in Ordnung», erzählt sie uns im Interview.

Erst mal ab ins Nagelstudio

Noch am Sonntag flog Adela zurück nach Basel. Dort will sie erst mal das alltägliche Leben geniessen. «Ich freue mich extrem auf Mani-Pedi, Massage und ein Kosmetikstudio. Auf eine Mütze Schlaf und mein eigenes Bett, mein Zuhause. Auf alles, was mir gehört! Ich muss endlich nichts mehr teilen», sagt sie lachend am Telefon.

Dass ihr mit dem Ausscheiden gerade ein üppiges Preisgeld durch die Lappen ging, trägt sie mit Fassung. «Über die 100’000 Euro habe ich mir echt keine Gedanken gemacht. Mein Vater hat mir immer gesagt: Rechne nicht mit Geld, das du noch nicht hast.»

1 / 12 Bange Minuten: Samstag Abend muss Adela zittern. Wird sie bei «Promi Big Brother» rausgewählt? Screenshot Sat1 Die Basler Moderatorin ist trotz der Anspannung fröhlich. Screenshot Sat1 Ihr Kontrahent ist der ehemalige Sportreporter Werner Hansch. Wer von beiden hat weniger Stimmen der Fans erhalten? Screenshot Sat1

Mischa wird ihr fehlen

Womit sie dagegen fest rechnet, ist ein Wiedersehen mit Mischa. Ihr Flirt mit dem 28-Jährigen sorgte im Big-Brother-Haus für mächtig Getuschel. Wie es um ihre Gefühle für den «Love Island»-Teilnehmer steht, darüber hält sie sich bedeckt. Nur so viel: «Ich werde Mischa sehr vermissen. Er war meine Bezugsperson. Ich hoffe, wir sehen uns draussen bald wieder. Wir haben das auch schon thematisiert und wünschen uns das beide.»