Milliardär Roman Abramowitsch will den FC Chelsea verkaufen

Wert von 2 Milliarden Franken : Verkaufserlös soll Kriegsopfern helfen – Abramowitsch will Chelsea verkaufen

Roman Abramowitsch hat bereits die operative Leitung des FC Chelsea abgegeben. Nun will er auch den Club verkaufen. Der Erlös soll den Kriegsopfern zu Gute kommen.

Der Verkaufserlös soll an die Kriegsopfer gehen.

Der Grund? Die aktuelle Situation in der Ukraine.

Roman Abramowitsch will Chelsea verkaufen.

Der russische Milliardär Roman Abramowitsch hat den Verkauf des FC Chelsea angekündigt. Der mögliche Nettogewinn solle über eine Stiftung den Opfern des Kriegs in der Ukraine zugutekommen, schrieb der 55-Jährige in einer Mitteilung des englischen Fussball-Topclubs am Mittwochabend.