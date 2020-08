vor 1h

ZH Beats zur Tragödie in Zollikerberg «Ich werde versuchen, Jugendliche vor deinem Schicksal zu bewahren»

Rapper ZH Beats trauert auf Social Media um seinen Stiefsohn. Er werde sein Talent in Zukunft für das Gute nutzen.

von Thomas Mathis

1 / 6 ZH Beats trauert um seinen 15-jährigen Stiefsohn. «Ich vermisse dich Tag und Nacht», schreibt er auf Social Media. Der 15-Jährige sei ein talentierter junger Mann gewesen. Bereits als Bub stand er im Musikstudio und rappte über seine Mutter.

Darum gehts Zwei 15-jährige Jugendliche wurden am Sonntag in Zollikerberg tot in der Wohnung des Zürcher Rappers ZH Beats gefunden.

In einem Post trauert der Stiefvater um den 15-Jährigen. Er sagt, er werde sein Talent von jetzt an für das Gute nutzen.

Die Tragödie an der Zürcher Goldküste beschäftigt auch Tage nach dem Bekanntwerden. Am Sonntag waren in der Wohnung des Zürcher Rappers ZH Beats zwei 15-jährige Jugendliche tot gefunden worden. Es handelt sich um den Stiefsohn D.* und dessen Kollegin. Die genaue Todesursache ist nach wie vor unbekannt. Offenbar sollen Drogen im Spiel gewesen sein.

Der Stiefvater trauert am Donnerstag in einem Post auf Social Media um den Stiefsohn. «Ich vermisse dich Tag und Nacht. Ich würde alles dafür geben, um dich nochmals in den Arm zu nehmen», schreibt er. Er beschreibt den Jugendlichen als talentiert und intelligent. Es tue ihm leid, dass er so oft streng habe sein müssen. Er habe das nur gemacht, um einen guten Menschen aus ihm zu machen. «Ich wollte dich genau vor so einem Schicksal bewahren, aber leider hören Teenager oft nicht auf ihre Eltern.»

Er habe gehofft, dass das nur eine Phase sei, die wieder vorbeigehe. «Drogen sind das Schlimmste, was der Welt je passieren konnte.» Dann schreibt er, dass er sein Talent von jetzt an für das Gute nutzen werde. «Ich werde versuchen, andere Jugendliche vor deinem Schicksal zu bewahren.» Die Anteilnahme in den Kommentaren zum Post ist gross. Viele schicken Herzen und traurige Emoticons. Zahlreiche Nutzer schreiben: «Ich wünsche euch viel Kraft in der schweren Zeit».