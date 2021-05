Gjon’s Tears - «Ich werde versuchen, mich noch zu verbessern»

Darum gehts Am Donnerstagabend sicherte Gjon’s Tears (22) für die Schweiz einen Platz im Finale des Eurovision Song Contests.

Der Sänger freut sich über den Erfolg und möchte am Samstag noch eins drauflegen.

So reagieren Eurovision-Fans auf Social Media auf den Kandidaten aus der Westschweiz.

Was den Eurovision Song Contest angeht, läuft es für die Schweiz momentan so rund wie wohl noch nie. Nachdem Luca Hänni (26) 2019 im Finale des Musikpreises den vierten Platz holte, haben wir in diesem Jahr erneut die Chance auf eine gute Platzierung: Gjon’s Tears sicherte sich am Donnerstagabend ein Ticket fürs Finale und ist bei den offiziellen ESC-Wettquoten nach wie vor vorne mit dabei.

Es ist zudem das erste Mal in der langjährigen Geschichte des Eurovision Song Contests, dass es die Schweiz an zwei aufeinanderfolgenden Austragungen überhaupt ins Finale schafft.

Über seinen Einzug ins Finale ist Gjon’s Tears überglücklich. «Ich freue mich sehr», so der 22-Jährige nach dem Halbfinale gegenüber dem SRF. Er habe während der Verkündung der zehn Halbfinalgewinner kurz Angst gehabt, dass es vielleicht nicht reicht. «Als die Schweiz aufgerufen wurde, sind alle Ängste von mir abgefallen.»

Gjon sieht Verbesserungspotenzial

Doch der Westschweizer, der mit bürgerlichem Namen Gjon Muharremaj heisst, will sich auf den Lorbeeren, die ihm sein Song «Tout l’Univers» am Donnerstag einbrachten, nicht ausruhen. «Wir haben immer noch Arbeit vor uns.» Er sei sich bewusst, dass es an gewissen Stellen noch Verbesserungspotenzial gebe. «Also werde ich versuchen, mich noch zu verbessern», sagt Gjon.

Am Freitag ist er nun denn auch mit den Vorbereitungen für das ESC-Finale am Samstag beschäftigt. Eine Party war da am Vorabend also nicht drin. Wie Gjon’s Tears seinen Finalplatz feierte? «Mit schlafen, schlafen und vielleicht mit McDonalds.»

ESC-Fans sind begeistert

Mit seiner sympathischen Art und seinem emotionalen Song sichert sich Gjon’s Tears unter den ESC-Fans gerade eine Menge Anhängerinnen und Anhänger. Reaktionen auf Social Media zeigen: Der Fribourger wird als Top-Kandidat gefeiert. «Diese Lyrics sind so wunderschön. Wenn Gjon nicht gewinnt, dann weiss ich auch nicht», heisst es beispielsweise in den Kommentaren des Youtube-Videos von seinem Auftritt im Halbfinale.

Auch auf Twitter teilen viele Userinnen und User ihre Meinung zu Gjon’s Tears. «Ich freue mich sehr, dass es die Schweiz mit diesem super Auftritt ins Finale geschafft hat», schreibt ein Fan. Und eine andere Person sieht Gjon’s Tears bereits als «unangefochtenen Gewinner»:

Abseits der Bühne fällt Gjon’s Tears vielen ESC-Fans mit seiner lockeren Art auf. Während die anderen Künstlerinnen und Künstler fleissig ihre Fahnen in die Kamera hielten, widmete er sich der Zwischenverpflegung.

Und bewies mit dem Schnappschuss abermals, dass er auch gut über sich selbst lachen kann.

1 / 8 Gjon’s Tears (22) steht mit seinem Lied «Tout l’Univers» am Samstag im Finale des 65. Eurovision Song Contests. SRF/Lorenz Hilpert Der Westschweizer mit albanisch-kosovarischen Wurzeln sorgte im Halbfinale nicht nur beim TV-Publikum für Begeisterung, sondern erntete auch von den Zuschauenden vor Ort in Rotterdam starken Applaus. AFP «Ich habe das Publikum richtig gespürt», sagt Gjon’s Tears (Mitte) über seinen Auftritt am Donnerstag gegenüber dem SRF. REUTERS/Piroschka van de Wouw