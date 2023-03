«Ich werde von der SVP im Stich gelassen.»

Ackerland als Preis der Mobilität

«Kulturland muss erhalten bleiben»

Salzmann betreibt seinen Bauernbetrieb etwas ausserhalb von Bern, ein schöner Bauernhof im Berner Stil. Es stimme ihn nachdenklich und etwas traurig, dass er sein Ackerland abtreten solle. Ihm wurde zwar eine Entschädigung angeboten, eine solche lehnt er jedoch strikt ab: «Ich will keine Entschädigung. I m Prinzip will ich gar kein Projekt. Ich möchte, dass das Kulturland erhalten bleibt.»

Unterstützung anderer Gemeinden

«Ich dachte, unsere Gemeinde würde das Projekt befürworten, doch zu meinem Erstaunen hat auch sie Einsprache erhoben und sich dagegen positioniert. Selbst Zollikofen, die Gemeinde, die wahrscheinlich am meisten vom Ausbau profitieren würde, steht auf der selben Linie wie ich.» Salzmann sagt, dass die Autobahnerweiterung «eine Farce» sei, denn «es ist illusorisch, dass eine weitere Spur das Verkehrsproblem löst.» Er könne sich erinnern, dass ihm bereits vor 30 Jahren bei der Autobahnerweiterung Grauholz von vier auf sechs Spuren erklärt worden sei, dass dies ein nötiger Schritt für das zukünftige Verkehrsaufkommen sei und die Probleme so ein für alle mal gelöst würden. «Damals wurde es schlicht unterschätzt. Es benötigt auch in Zukunft nicht viel mehr und schon sind auch die neuen Spuren verstopft, da es in Richtung Bern beim Wankdorf und in Richtung Zürich bei Schönbühl ein Nadelöhr gibt», so Salzmann.