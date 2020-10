Sergio Ermotti«Ich werde weiterhin ein Auge auf die UBS haben»

Doppelter Gewinn

Ermottis Abschlussquartal überrascht Analysten

Unter dem Strich verdiente die UBS in der Periode von Juli bis September 2,1 Milliarden US-Dollar, was einer Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahreswert entspricht. Vor Steuern erzielte sie einen Gewinn von 2,6 Milliarden nach 1,4 Milliarden im entsprechenden Vorjahreszeitraum, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Die Schätzungen von Analysten gemäss AWP-Konsens hat die Grossbank damit klar übertroffen. Hauptgrund für die deutliche Gewinnsteigerung waren ein deutlich höherer Geschäftsertrag sowie der Verkauf der Fondsvertriebsplattform Clearstream an die Deutsche Börse. Dieser hat der UBS einen Gewinn nach Steuern von rund 600 Millionen Dollar in die Kassen gespült. Aber auch die Verkäufe der Commodity-Index-Familie sowie von Immobilien in Genf haben das Ergebnis positiv beeinflusst.