Roberto di Matteo im interview«Ich werde wieder auf der Trainerbank sitzen. Das ist sicher»

1 / 9 Seit vier Jahren ist es im Fussball um Roberto Di Matteo ruhig geworden. 2016 nahm sich der Schweizer, der mit seiner Familie seit Jahren in London lebt, ein Timeout. Foto: Freshfocus Genauer, seit seiner Entlassung im Oktober 2016, nachdem er mit Aston Villa nach elf Runden mit lediglich einem Sieg auf Platz 19 von 24 stand. Foto: Freshfocus Die Station vor Aston Villa war Schalke. Am 7. Oktober 2014 wurde Di Matteo Nachfolger v on Jens Ke l ler bei den Knappen. Drei Tage nach dem letzten Spieltag trat Di Matteo am 26. Mai 2015 zurück. Er führte Schalke auf Platz 6. Foto: Freshfocus

Darum gehts 2012 gewann Trainer Roberto Di Matteo mit Chelsea die Champions League.

Der in Schaffhausen aufgewachsene Italiener wurde danach heiss gehandelt.

Aber nach Stationen bei Schalke und bei Aston Villa ist es um Di Matteo ruhig geworden.

Jetzt bereitet der 50-Jährige sein Comeback auf der Trainerbank vor.

Jahr für Jahr werden Trainer gefeiert und gefeuert. Das ist das Los der Fussballlehrer. Sie kommen und bleiben oder sind ganz schnell wieder weg. Einer, der erst gefeiert wurde und nun seit vier Jahren wie von der Bildfläche verschwunden ist, ist Roberto Di Matteo. Warum eigentlich? 20 Minuten erreicht den in Schaffhausen aufgewachsenen Italiener im Homeoffice in der Nähe von London, wo er seit Jahren mit seiner Frau Zoe, mit der er zwei Töchter und einen Sohn hat, lebt.

Roberto Di Matteo, wie lebt es sich während der Corona-Pandemie derzeit in London?

Wie derzeit wohl in vielen Teilen der Welt – obwohl ich muss schon sagen: Ich bin überrascht, dass ihr in der Schweiz so hohe Fallzahlen habt, nachdem ihr im Frühjahr ein Vorbild in Europa gewesen seid. In England steigen die Zahlen auch rasant. Sie sind vielleicht nicht so hoch wie in Frankreich oder Spanien, aber sie sind sehr hoch. Zum Glück bewegt sich die Zahl der Todesfälle auf tiefem Niveau, aber die Spitäler werden voller. Meine Familie und ich versuchen gut durch den Alltag zu kommen. Das heisst, meine Tochter geht zur Schule, und auch ich gehe meinen Verpflichtungen nach. Projekte und Geschäfte ausserhalb des Fussballs ermöglichen mir eine gute Balance. Aber natürlich halten wir uns an die Schutzmassnahmen und wurden auch schon einige Male getestet. Immer negativ.

Wie ist die Stimmung generell in der Bevölkerung?

Teils optimistisch, teils sehr negativ. Generell merkt man aber, dass die Menschen Corona-müde sind. Dazu kommen wirtschaftliche Sorgen und steigende Arbeitslosigkeit, die auf die Stimmung drücken.

Und dann ist da wohl auch noch eine gewisse Unsicherheit, den der Brexit auslöst, oder?

Das Thema ist seit dreieinhalb Jahren existent, aber klar, am 1. Januar 2021 gilt es ernst, und Grossbritannien verlässt die EU – sofern man sich in Brüssel einig wird. Ich persönlich wäre lieber in der EU geblieben, aber es war ein ganz knapper Entscheid. Ich denke aber, dass Sie mit mir nicht über Politik sprechen wollen…?

Roberto Di Matteo lebt seit Jahren mit seiner Familie ausserhalb von London. Foto: Freshfocus

Stimmt, lassen Sie uns über Fussball sprechen. Wobei – seit Sie 2016 bei Aston Villa freigestellt wurden, ist es diesbezüglich ruhig um Sie geworden.

Ich hatte mich nach Aston Villa bewusst entschieden, mich für ein oder zwei Jahre aus dem Fussball zurückzuziehen, um mich der Familie zu widmen. Dann sind aus zwei Jahren halt vier geworden.

Auch weil es Ihnen an Angeboten fehlte?

Es hat immer wieder Angebote gegeben. Aus England, China und den USA. Aber es hat für mich irgendwie nie gepasst.

Geschadet hat mir dieser Job nicht, aber es war ein Dämpfer. Roberto Di Matteo

Schwierigkeiten auf Schalke und dann in Birmingham. Hat das Ihrem Image geschadet?

Obwohl es bei Schalke schwierig war, erinnere ich mich an eine gute Zeit zurück. Aston Villa war ein Skandal. Ich kam in einen Club mit hunderttausend Problemen. Ich hatte ein Schiff übernommen, das voller Löcher war. Trotzdem war ich zuversichtlich, dass ich mit meiner Erfahrung – bleiben wir bei dem Beispiel – das Schiff wieder zu Wasser hätte lassen können. Aber im damaligen Arbeitsumfeld war das schlicht unmöglich. Nein, geschadet hat mir dieser Job nicht, aber es war ein Dämpfer.

Nach dem Gewinn der Champions League 2012 mit Chelsea wurden Sie auf dem Trainermarkt hoch gehandelt. Trotzdem waren Sie in den acht Jahren seit dem Erfolg gegen die Bayern zusammengerechnet sechs Jahre ohne Job. Haben Sie mit dem Fussball abgeschlossen?

Nein, ganz und gar nicht. Im nächsten Sommer ist nach meinem Sohn und einer Tochter auch meine Jüngste aus dem Haus, und dann können meine Frau Zoe und ich die Koffer packen und ohne Einschränkungen eine Destination wählen. Wenn dann etwas Passendes kommt, bin ich bereit.

Roberto Di Matteo gewinnt 2012 den Credit Suisse Sports Award als Trainer des Jahres. Foto: Keystone

Was wäre in Ihren Augen «passend»?

Das ist schwierig in Worten zu sagen, was mich reizt. Es kommt ein wenig auf die Herausforderung an, aber egal, wo das sein wird – zu zweit sind wir unabhängig und können hingehen, wohin wir wollen. Ich bin da ganz offen.

Auch in die Schweiz zu einem Super-League-Club?

Die Schweiz ist immer eine Option für mich. Es gab in der Vergangenheit auch Anfragen. Aber ich kenne die Schweiz wie auch England, Deutschland und Italien – vielleicht wird es auch etwas ganz anderes. Ich erkunde gern auch Neues. Wir werden sehen.

Finanziell muss man sich um den Fussball Gedanken machen. Roberto Di Matteo

Der Fussball hat sich seit Ihrem Erfolg in der Champions League stark verändert. Sind Sie nicht zu lange weit weg?

Nein, ich bin immer noch stark involviert. Vor Corona war ich regelmässig in den Stadien und habe mir Spiele angesehen. Ich besuche Weiterbildungskurse, die die Trainer-Gewerkschaft in England wöchentlich anbietet, und nehme regelmässig an Webinaren teil. Gewisse Kurse sind zudem obligatorisch, um die Trainerlizenz nicht zu verlieren.

Machen Sie sich Sorgen um den Fussball?

Finanziell muss man sich tatsächlich Gedanken machen, denn die Vereine sind auch Wirtschaftsunternehmen. Es braucht auf Dauer sicher Lösungen. Ansonsten macht die aktuelle Situation ohne Zuschauer weder den Spielern noch den Fans Spass. Aber zumindest können die Spieler ihrem Job nachgehen. Das finde ich schon gut.

Wir haben schon über Veränderungen gesprochen. Waren es lange Zeit italienische Fussballlehrer, die erfolgreich arbeiteten, sind es derzeit die Deutschen. Worauf führen Sie das zurück?

Solche Wellen hat es immer schon gegeben. In den 90er-Jahren waren es, wie Sie sagen, die Italiener. Ich erinnere an Namen wie Capello, Lippi, Ancelotti, Mancini, Ranieri und andere. Dann gab es eine Phase der Portugiesen mit José Mourinho und André Villas-Boas, während die Spanier mit Guardiola an der Spitze immer da waren. Jetzt sind es mit Nagelsmann, Tuchel und seit Jahren Klopp und Löw die Deutschen. Ich denke, dass die deutsche Welle aber sicher etwas mit der guten Ausbildung zu tun hat oder damit, dass man auf diese Trainer setzt. Das beste Beispiel ist Julian Nagelsmann, der trotz seinem jungen Alter bei Hoffenheim eine Chance in der Bundesliga bekam.

Der Fussball, den Pep Guardiola spielen lässt, gefällt Di Matteo. «Die Art und Weise, die Klopp spielen lässt, ist ein Vorbild für alle und nicht nur für mich», sagt der ehemalige Mittelfeldspieler. Foto: Keystone

Sie haben Löw, den Sie aus gemeinsamer Zeit in Schaffhausen kennen, und Klopp erwähnt, aber Sie haben u.a. auch mit Ranieri und Villas-Boas gearbeitet. Hatten diese Trainer Einfluss auf Ihre Arbeit?

Der Fussball, den Pep Guardiola spielen lässt, hat mir immer schon gefallen. Jürgen Klopp kenne ich seit Jahren. Seine Art und Weise, spielen zu lassen, ist ein Vorbild für alle und nicht nur für mich. Das grenzt fast an eine perfekte Philosophie. Am Ende musst du authentisch sein. Nur dann schaffst du es.

Und schaffen Sie es auch wieder?