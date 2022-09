Anja Zeidler wird zum zweiten Mal Mami

Die letzten Monate hütete Selflove-Influencerin Anja Zeidler mit ihrer Familie ein süsses Geheimnis. Nun verrät sie 20 Minuten überglücklich: «Ich werde bald zum zweiten Mal Mami .» Länger könne und wolle die 29-Jährige ihr Glück nicht mehr verstecken, meint sie und streichelt sich (im Video oben) stolz über ihren gut sichtbaren Bauch. «Es ist ein unglaublich schönes Gefühl, dass unsere Familie wächst und damit ein weiterer Wunsch in Erfüllung geht.» Diese zweite Schwangerschaft erlebe sie als komplettes Gegenteil zur ersten. Ihre Schwangerschaftsbeschwerden setzten ihr in den letzten Monaten ordentlich zu.

Mit ihrem Partner, Ex-Fussballer Milan Anicic (26), hat sich Zeidler erst vor kurzem verlobt . Er habe sich eigentlich immer vier Kinder gewünscht. «Ich habe ihm immer wieder gesagt, dass es mir nun reicht, nach dieser Schwangerschaft ist Schluss», so die werdende Mama – und fügt dann doch noch schmunzelnd hinzu: «Aber wer weiss, sag niemals nie». Alles in allem überwiege natürlich die Freude über den Nachwuchs.

Grosse Freude bei Anja und ihren Liebsten

So richtig parat für das zweite Kind sind die Eltern noch nicht. «Dadurch, dass schon ein Kind da und unser Alltag so turbulent ist, vergesse ich manchmal völlig, dass ich schwanger bin.» Mit einem zweiten Kind, so ist sich Zeidler bewusst, wird es nicht einfacher. Und doch ist sie sich sicher, dass sie als Familie in diese neue Rolle hineinwachsen werden. Um das in Ruhe umsetzen zu können, ist für Anja Zeidler jetzt schon klar: Wenn es so weit ist, möchte sie sich mit dem Neugeborenen eine längere Mami-Zeit gönnen.