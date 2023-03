Conference League: Der FC Basel hat genug vom VAR

In den vergangenen Spielen entschied der Video-Schiedsrichter mehrfach gegen die Basler.

Am Donnerstagabend trifft der FCB im Nationalstadion auf Slovan Bratislava (18.45 Uhr).

In den vergangenen Spielen wurde der FCB von Video-Schiedsrichter mehrfach benachteiligt.

Der FC Basel trifft am Donnerstagabend (18.45 Uhr) im Achtelfinal-Rückspiel der Conference League auf Slovan Bratislava.

Am vergangenen Wochenende platzte Heiko Vogel endgültig der Kragen. Beim 1:1 gegen St. Gallen wurde der zwischenzeitliche Basler Führungstreffer durch Zeki Amdouni nach einem fragwürdigen VAR-Eingriff wieder zurückgenommen. «Das ist despektierlich», befand der Interimscoach danach über dieses Verhalten gegenüber dem Schiedsrichter auf dem Platz.

Schon gegen Servette (2:2) und Luzern (1:0) hatte der VAR die Basler Gemüter ordentlich erhitzt. Sowohl bei der Handspiel-Polemik von Fabian Frei als auch beim Foul von Hugo Novoa handelte es zwar um strittige Aktionen, aber keine klaren Fehlentscheide. Trotzdem intervenierte der VAR in beiden Situationen – zum grossen Nachteil des FCB.

«Wäre schön, würde er richtig entscheiden»

Vor dem Achtelfinal-Rückspiel gegen Slovan Bratislava hat Heiko Vogel (47) darum einen Wunsch: «Ich will das Bildschirm-Zeichen des Schiedsrichters nicht sehen!» Grundsätzlich habe er nichts gegen den VAR, «aber so wie bei uns in den letzten Spielen brauche ich ihn nicht», erklärt Vogel. «Das Schöne ist, dass es international etwas anders gehandhabt wird.»