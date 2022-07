Bernt Haas: «Ich will, dass die Spieler das GC-Trikot mit Stolz tragen» 

Bernt Haas spricht über die Transfers für die neue Saison und seine Verbundenheit mit GC.

Darum gehts

Vor gut zwei Wochen knallte es bei GC. Sportdirektor Seyi Olofinjana und CEO Jimmy Berisha mussten den Club verlassen. Am Donnerstag präsentierten die Hoppers nun den neuen Sportchef, Bernt Haas. Der 44-Jährige sagte zu Beginn der Präsentation: «Ich möchte mich bei Präsident Sky Sun für das Vertrauen bedanken. Ich bin nicht der, der grosse Kampfansagen macht. Das sind in der Regel viele Worte ohne Bedeutung.»

Den Kontakt mit GC gab es laut Haas schon vor 1,5 Jahren. Damals entschieden sich die Entscheidungsträger aber für den Nigerianer Olofinjana – wohl ein Fehlentscheid. Nun ging es ganz schnell. Sky Sun sei persönlich auf ihn zugegangen, meinte der neue Sportchef der Grasshoppers. Haas: «Ich kenne die Werte des Vereins. Ich will wieder reinbringen, dass die Spieler das Trikot mit Stolz tragen.»

Haas will zwei Stürmer verpflichten

Doch welche Spieler? Obwohl das Gerüst der Mannschaft steht, wartet auf den ehemaligen Spieler der Grasshoppers eine Menge Arbeit. Besonders im Sturm drückt der Schuh nach dem Abgang der Leihspieler Sène und Bonatini. Haas sagt zu 20 Minuten: «Zwei Stürmer sollen bis Saisonbeginn kommen. Dazu noch ein Rotationsspieler für die Rückwärtsbewegung.» GC profitiert dabei von einem verspäteten Saisonauftakt, da kein Stadion verfügbar ist. Haas hofft, diese Pause gut zu nutzen. Seit seiner Ernennung als Sportchef klingelt das Telefon. «Es haben sich viele Spielerberater gemeldet. Das gehört halt zum Prozess dazu.»

Ist die Wahl von Haas gut? Ja, er kennt den Club und die DNA. Nein, er wird da nichts reissen. Mir egal, ich schaue nur Tennis.

Dass er trotz der Designation des Sportchefs keine Entscheidungen alleine fällen kann, ist dem 36-fachen Nati-Spieler klar. «Jeder Club hat interne Prozesse. Am Ende fällt man die Entscheidung als Team. Das was ich bisher erlebt habe, ist ein ganz normaler Prozess.» Haas meint weiter: «Es ist ein internationales Unternehmen. Es braucht den richtigen Mix». Für den Sportchef stehen aber nicht nur Auslands-Transfer auf der Liste. Auch die GC-Nachwuchsarbeit spielt eine wichtige Rolle. «Wir wollen im Nachwuchs auf dem Level sein, dass zwei drei Toptalente jeweils den Sprung in die erste Mannschaft schaffen», so Haas.

1 / 4 Der neue GC-Sportchef, Bernt Haas, posiert für ein Porträt auf dem GC-Campus. freshfocus Auf den 44-Jährigen wartet viel Arbeit. freshfocus Bis zum Saisonstart sollen zwei Stürmer her. freshfocus

Übrigens: Die Zusammenarbeit mit Trainer Giorgio Contini kennt Haas bereits. Das Duo arbeitete schon in Vaduz zusammen. Dort stellte Haas den Trainer am Ende frei. Böses Blut gäbe es allerdings nicht zwischen den beiden, hält der Sportchef fest. «Man muss Privates und Geschäftliches einfach trennen.» Obwohl die beiden in der Ostschweiz beheimatet sind, schliesst Haas eine Fahrgemeinschaft mit dem Coach aus, wie er mit einem Lächeln sagt. «Ich telefoniere im Auto, da muss der Trainer ja nicht alles erfahren.»