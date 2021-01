Wie verschiedene Medien berichten, wollen auch mehrere republikanische Abgeordnete das Verfahren unterstützen. Pat Toomey (Pennsylvania) sagte öffentlich, er glaube, Trump habe «impeachable offenses», also Vergehen, für die man des Amtes enthoben werden kann, begangen. Ben Sasse (Nebraska) gehört laut « Washington Post » zu den Senatoren, die ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump in Betracht ziehen.

Auch Lisa Murkowski (Alaska) wendet sich gegen den abgewählten Präsidenten: «Ich will, dass er zurücktritt. Ich will ihn draussen haben. Er hat genug Schaden angerichtet.»

Abstimmung über Donald Trump am Mittwoch?

Erwartet wird, dass die Impeachment-Artikel am Montag eingebracht werden. Am Mittwoch könnte es eine Abstimmung im Repräsentantenhaus geben. Danach wird das Verfahren an den Senat weitergeleitet, der frühestens am 20. Januar mit einem Prozess beginnen könnte. An diesem Tag werden der gewählte Präsident Joe Biden und dessen Vize Kamala Harris vereidigt.