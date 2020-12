Das nächste Dreamdate lässt nicht lange auf sich warten: Xenia darf mit dem Bachelor auf eine Kutschenfahrt. Danach geniessen die zwei eine kleine Zwischenverpflegung in einem Burggarten. Von romantischer Stimmung und Zweisamkeit ist aber nicht viel zu spüren. Alan und Xenia geraten sich schon nach wenigen Minuten in die Haare. Grund: Xenia zeige nicht genug Emotionen.

Folge 8 (klp): Wir haben es schon weit geschafft in der diesjährigen Ausgabe des «Bachelors» und stehen nun vor den Dreamdates. Alan (34) freut sich sehr auf diesen Teil und nimmt zum ersten Rendezvous gleich zwei Damen mit. Fabienne (22) und Veronika (28) dürfen mit dem Bätschi eine Fahrt auf einem Katamaran an der Küste Lissabons geniessen. Das Ganze endet sehr schnell in einem wilden Geknutsche – um sich gegenseitig eifersüchtig zu machen –, und einem Streit zwischen den beiden Kandidatinnen.

Das war noch witzig

Das Unheil zeichnet sich schon sehr früh in der Folge ab. Die verbliebenen Ladys sitzen im Garten ihrer Villa und sprechen darüber, wie sie den Bachelor in den privaten Dates von sich überzeugen werden. Entgegen allen Erwartungen nimmt Alan (34) aber nicht nur eine, sondern zwei der Anwärterinnen auf die kitschige Katamaran-Ausfahrt mit. Die Glücklichen sind: Fabienne (22) und Veronika (28).

Auf dem Boot angekommen, tritt der Bachelor die Macht-Spielchen der Frauen mit einer geschickten Frage los. Der Bätschi wundert sich nämlich, wie eifersüchtig die Frauen wohl so sind. Während eines Doppeldates. Kurz vor dem Finale. Diese Steilvorlage nutzt Veronika eiskalt: Sie schwingt sich auf den halbbrasilianischen Casanova und beginnt ihn wild zu küssen. So will sie ihm zeigen, wie eifersüchtig Fabienne ist.

Das lässt sich die Flugbegleiterin Veronika aber nicht einfach so gefallen und will mit Fabienne reden. Jedoch schmeissen sich die beiden Frauen nach ungefähr zwei Sekunden nur noch Anschuldigungen und Beleidigungen an den Kopf, bis Francesca (22) die Situation klärt: Wie ein junger Bulldogge springt sie zwischen die Streithähne und ruft: «Hört auf, das ist ja wie im Kindergarten!» Francescas Intervention war dringend nötig, denn so ein Vorschulalter-Verhalten ist Bachelor-Kandidatinnen wirklich nicht würdig.