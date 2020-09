Die 26-Jährige arbeitet seit drei Jahren als Primarlehrerin für Englisch und Französisch. «Ich mag die Kinder sehr. Sie geben mir wahnsinnig viel zurück und sind einfach ehrlich und direkt zu mir.» Oft kämen sie nach den Schulferien direkt auf sie zugelaufen, um stolz vom Erlebten zu erzählen, «zum Beispiel, wenn sie am Ferienort einen Berg bestiegen haben».

Sie schätze diesen Austausch, achte aber auch stets darauf, dass sie eine Lehrperson bleibe und nicht als Kumpel angesehen werde. Gerade in Zeiten von Social Media sei das eine Herausforderung. Denn neben dem Unterrichten ist Sabrinas Leidenschaft die Fotografie, ihre Bilder teilt sie auf ihrem Instagram-Profil mit knapp 19'000 Follower. «Meine Schüler dürfen mir folgen und wissen, was ich in meiner Freizeit mache. Anschreiben ist aber tabu.»