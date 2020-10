Doktor Sex«Ich will doch mit 30 nicht auf Sex verzichten!»

Antwort von Doktor Sex

Diese Frage wurde mir in diversen, im Detail leicht abweichenden Varianten schon unzählige Male gestellt. Was die verschiedenen Anliegen verbindet, sind die teilweise absurd anmutenden Begründungen, mit denen für das vermeintliche Anrecht auf mehr Sex argumentiert wird.

Warum geht heutzutage eigentlich jedermann – und ja, das ist wörtlich gemeint, denn Frauen sind diesbezüglich eindeutig zurückhaltender – davon aus, es sei ein Grundrecht, in einer Beziehung Sex zu erhalten? Und warum haben manche Männer noch immer nicht gelernt, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, sich am Ende des Tages zu entspannen, als Sex zu haben?

«Wenn sich etwas ändern soll, musst du dafür einstehen»

Was kannst du tun? Als Erstes solltest du dich mal kritisch mit dir und deinem Konzept von Beziehung und Sex auseinandersetzen. Dazu gehört definitiv auch, deine ironische Art zu hinterfragen, mit der du in deiner Frage die Opferrolle kaschierst, in der du dich zu befinden glaubst. Nur am Rande: Du bist kein Opfer, sondern der eine von zwei Menschen in einer Beziehung. Offensichtlich hast du aber noch keine Idee, wie man sich in diese verantwortungsbewusst einbringen kann!