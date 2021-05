«Ich will ein Stück Torte» – Urs Fischer schafft mit Union den Europa-Coup

Kruse schiesst das 2:1 : «Ich will ein Stück Torte» – Fischer schafft mit Union den Europa-Coup

Nach 20 Jahren qualifiziert sich Union Berlin wieder für den Europacup. Das gelang, weil Vizemeister Leipzig in der Nachspielzeit dramatisch besiegt wurde. Verständlich war nachher die Freude riesengross.

Die Profis von Union Berlin sanken nach ihrem Europa-Coup erschöpft zu Boden, die 2000 Fans feierten ihren Helden mit «Kruse, Kruse»-Sprechchören und Erfolgscoach Urs Fischer hatte in der Kabine einen Wunsch. «Ich will ein Stück Torte», sagte er. Max Kruse hat den Hauptstadt-Club nach 20 Jahren sensationell wieder in den Europacup geschossen. In der Nachspielzeit traf der Stürmer am Samstag zum 2:1 (0:0) gegen Vizemeister RB Leipzig, so dass sich Union nur zwei Jahre nach dem Aufstieg in die Fussball-Bundesliga für die neue Conference League qualifizierte.