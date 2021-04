«ASK ME ANYTHING» : «Ich will eine Beziehung, doch irgendwie klappt es nicht – bin ich zu selbstsicher?»

Matthias* ist ratlos: Er ist bereit für eine Beziehung, ist aber weiterhin Single. Er weiss nicht wieso, fragt sich aber, ob es an seinem hohen Selbstwertgefühl liegt. Was denkst du? Sag es ihm in den Kommentaren.