Novak Djokovic: «Ich will Roger Federer zum Skirennen herausfordern»

Novak Djokovic : «Ich will Federer zum Skirennen herausfordern»

Tennisstar Novak Djokovic gewinnt in Australien und plötzlich jubelt die ganze Rod-Laver-Arena für Roger Federer. Was war passiert? Nach seinem Viertelfinal-Sieg gegen den Russen Andrej Rublew wurde Djokovic zum allerersten Grand-Slam-Halbfinal seiner Karriere befragt. «Es wirkt sehr lange her, aber ich gewann es. Verlor dann aber im US-Open-Final gegen Roger», antwortet der Serbe. Nach der Jubel-Reaktion des Publikums sagt Djokovic mit einem Schmunzeln in Richtung Fans: «Lasst uns Roger eine Runde Applaus geben! Er verdient es.»