Joung Gustav bei «Zweipunktnull» : «Ich will Geld machen, um von Videos zu leben»

Joung Gustav ist als Tiktoker für seine «Stadi-Szene»-Videos bekannt. In der neuen Folge «Zweipunktnull» spricht er über das Geldverdienen auf Social Media und weshalb man seine Träume verwirklichen sollte.

In der letzten Folge der ersten Staffel Zweipunktnull ist die Tiktok-Prominenz Joung Gustav zu Gast. Wie er selbst sagt, kennt man ihn natürlich nur, wenn man noch minderjährig ist, da ja sonst niemand Tiktok nutzt.



Trotzdem lohnt sich die Folge natürlich auch für Volljährige. Er erklärt, wie er Social Media zu Geld macht, warum er reich werden will und warum sich niemand Steine in den Weg legen lassen sollte. Lebenstipps vom F einsten. Zum Schluss gibts noch einen krassen Cliffhanger (überhaupt nicht konstruiert, wirklich). Deshalb: Hörs dir an!