Wunder-Turmspringerin - «Ich will genug Geld verdienen, um meine Mutter zu unterstützen»

Die 10 bedeutet im Turmspringen die Höchstnote. Bei den Frauen hatte es vor den Sommerspielen in Tokio in der gesamten olympischen Historie bislang noch keine Athletin geschafft, diese magische Zahl von allen sieben Kampfrichtern zu erhalten. Nun gelang dieses unfassbare Kunststück am Donnerstag einer Turmspringerin, die in der Schweiz noch nicht einmal alt genug wäre, um ein Bier bestellen zu können.