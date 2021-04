Will Smiths Tochter Willow - «Ich will gleichzeitig mit einem Mann und einer Frau zusammensein»

Während des Gesprächs erklärt die 20-Jährige, wie und warum sie in dieser Beziehungsform lebt.

Bereits in den ersten Sekunden der Episode wird klar: Auch Willow identifiziert sich mit dem Begriff.

Willow Smith, ihre Mutter Jada Pinkett Smith (49) und ihre Oma Adrienne Banfield-Norris (67), genannt «Gammy», beleuchten in der Online-Show «Red Table Talk» kulturelle Themen aus der Sicht von drei Generationen. Bei ihren Unterhaltungen nehmen die drei kein Blatt vor den Mund und sind gnadenlos ehrlich. Auch dieses Mal, als es um das Thema Polyamorie geht, hält sich keiner zurück – denn auch Jadas Tochter Willow (20) ist poly.

Gleich zu Beginn der Runde führt Jada mit der polyamourösen Lebensweise ihrer Tochter ins Thema ein. Mit einer Beziehung im traditionellen Sinn könne Willow nämlich überhaupt nichts anfangen. Schon vor einiger Zeit habe die Tochter von Hollywoodstar Will Smith (52) deshalb beschlossen, polyamor zu leben. Das heisst: Mehre Personen gleichzeitig zu lieben und mit ihnen eine Beziehung zu führen.

«Ich liebe Männer und Frauen gleichermassen» stellt sie klar. «Deshalb will ich definitiv gleichzeitig mit einem Mann und einer Frau zusammensein. Ich glaube, dass ich diesen beiden Menschen dann auch treu sein könnte.»

«In meinem Freundeskreis habe ich am wenigsten Sex»

Ausserdem wolle sie nicht einfach nur monogam leben, weil dies in der Gesellschaft die Norm sei. Weiter gibt die Musikerin an, bei einer Recherche herausgefunden zu haben, dass rund 40 Prozent der amerikanischen Ehen wegen Untreue in die Brüche gehen. Für die Promi-Tochter ein weiterer Grund.