Mass-voll: Nicolas Rimoldi kandidiert für Nationalrat

Nicolas Rimoldi ist wohl das bekannteste Gesicht der Corona-Skeptiker-Szene. Nun hat er angekündigt, im Kanton Zürich für den Nationalrat zu kandidieren. «Ja, ich stelle mich zur Wahl. Ich will ins Bundeshaus», sagt er gegenüber dem « SonntagsBlick ». Im Oktober vergangenen Jahres tönte dies noch anders. An einer Demonstration in Winterthur sagte der heute 28-jährige Präsident von Mass-voll: «Mass-voll ist und bleibt ausserparlamentarische Opposition. Es wird keine Wahllisten geben. Und ich selber, ich kandidiere nicht!» Schliesslich könne man nicht gleichzeitig das System bekämpfen und dann selbst «in diesem Kuchen» drin sein, hiess es damals.

«Ich fühle mich dazu verpflichtet»

Den Sinneswandel erklärt Rimoldi so: «Als Bürgerrechtler fühle ich mich verpflichtet, mich für das Wohl des Landes zu engagieren.» So wolle er garantieren, dass Grundrechte bedingungslos gelten. Er verweist auf die Corona-Pandemie und die Credit Suisse. Es werde laut Rimoldi «ständig undemokratisch mit Notrecht die Verfassung gebrochen». Der 28-Jährige werde mit einer eigenen Liste antreten und diese als Spitzenkandidat anführen. Für einen Sitz im Nationalrat braucht es im Kanton Zürich rein rechnerisch 2,8 Prozent der Stimmen.



Wie der «SonntagsBlick» weiter schreibt, plane die Bewegung auch in anderen Kantonen den Einzug ins Parlament. Im Kanton Thurgau kandidiere Barbara Müller. Sie trat als Rednerin an Corona-Demos auf und weigerte sich, im Zug eine Maske zu tragen. Im März vergangenen Jahres wurde sie von der SP ausgeschlossen. Juristin Michelle Cailler spanne im Kanton Waadt mit Mass-voll zusammen.