Vermisster Jonathan (5) - «Ich will mein Kind wieder haben – es ist Horror»

1 / 5 Matthias Schmid ist verzweifelt. Seit über vier Wochen fehlt von seinem Sohn Jonathan (5) jede Spur. Tele M1 Der Knabe verbrachte die Ferien bei seiner Mutter. Als Schmid seinen Jungen am 13. Oktober abholen wollte, fehlte von beiden jede Spur. Privat Mit diesem Flyer sucht der Vater nach seinem Sohn und dessen Mutter. Privat

Darum gehts Seit über vier Wochen wird der fünfjährige Jonathan aus Hofstetten (SO) bei Basel vermisst.

Er hatte die Herbstferien bei seiner Mutter verbracht, seither sind die beiden abgetaucht.

Sein Vater, der das alleinige Sorgerecht trägt, sucht auf Facebook nach seinem Sohn und ruft mit Flyern die Öffentlichkeit zum Suchen auf.

Trotz umfangreicher Abklärungen und eingeleiteter Massnahmen der Strafverfolgungsbehörden konnte der Aufenthaltsort der Gesuchten bisher leider noch nicht ausfindig gemacht werden.

Es sei das Recht des Vaters, sich aktiv an der Suchaktion zu beteiligen, so die Staatsanwaltschaft.

Überall in Hofstetten SO und Umgebung hängen seit dem Wochenende Flyer, die je ein Bild von Jonathan (5) sowie dessen Mutter zeigen. «Vermisst» steht fett gedruckt auf den Zetteln, und: «Beide sind in der Schweiz wohnhaft, könnten sich aber auch im Ausland aufhalten. Ev. Deutschland.» Wer etwas über die beiden wisse, solle sich sofort bei der Polizei melden. Der Fünfjährige ist seit den Herbstferien, die er bei seiner, vom Vater getrennt lebenden, Mutter verbrachte, verschwunden. Trotz umfangreicher Abklärungen und eingeleiteter Massnahmen der Strafverfolgungsbehörden konnte der Aufenthaltsort der Gesuchten bisher nicht ausfindig gemacht werden, heisst es vonseiten der Staatsanwaltschaft.

«Ich habe mich tausendmal gefragt, ob ich etwas hätte merken sollen, ob etwas anders war, als ich mit ihm zum letzten Mal am 4. Oktober telefoniert habe», sagt der Vater Matthias Schmid. Nach diesem Telefonat sei die Mutter des Kindes plötzlich nicht mehr zu erreichen gewesen. «Auch das Handy meines Sohnes, ein altes von mir, das er hatte, sodass ich ihm Bilder schicken konnte, war nicht mehr an seither», so Schmid. Als der Vater, der mit seinem Sohn in Hofstetten lebt, Jonathan wie vereinbart nach den Herbstferien abholen wollte, war er weg. Niemand öffnete die Tür. Die Polizei beschaffte sich Zugang zur Wohnung: Die Mutter hatte ihr Hab und Gut gepackt, so der Vater.

«Komme heim und sehe seine Spielsachen. Das macht mich kaputt»

Schmid ist verzweifelt. Drei Wochen seit dem Verschwinden von Jonathan habe er nicht gearbeitet, bis ihm die Decke auf den Kopf gefallen sei, erzählt er gegenüber 20 Minuten. Jetzt gehe er halbtags wieder seiner Arbeit nach. «Dann komme ich heim und sehe seine Spielsachen. Es macht mich kaputt», so Schmid. Seit Jonathan schwatzen kann, sei kein Tag vergangen, an dem sie nicht mindestens zusammen telefoniert haben. «Wir waren uns wahnsinnig nahe. Ich will mein Kind wieder haben – es ist Horror.»

Die Mutter sei oft überfordert gewesen mit dem Kind, schildert Schmid. «Ich kann mir nicht vorstellen, dass es Jonathan gut geht. Er weiss, dass dort, wo er jetzt ist, nicht sein Zuhause ist. Und ihm ist auch bewusst, dass der Kindergarten schon lange wieder ohne ihn angefangen hat», so Schmid. Er habe keine Ahnung, wo der Knabe sein könnte. In den sozialen Medien bittet er um Hinweise und hofft, dass irgendjemand der Polizei einen wichtigen Hinweis liefern kann.

Private Suchaktion geht für Staatsanwaltschaft in Ordnung