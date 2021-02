Für Nino und Amandine gehen die Traumferien in Marokko unfreiwillig in die Verlängerung. Wegen Corona hat das Land die Grenzen vorläufig dicht gemacht. Nun wissen die beiden nicht, ob sie es zur Geburt ihrer Tochter wieder in die Schweiz schaffen.

Gestrandet in Marokko : «Ich will meine Frau bei der Geburt nicht alleine lassen»

1 / 9 Noch ein letztes Mal schön entspannt Ferien machen, bevor der Nachwuchs kommt: Darauf hatten sich Nino (29) und Amandine (27) gefreut, als sie sich Mitte Januar in ihrem Van in Richtung Marokko aufgemacht haben. Mit dabei: Ihr treuer Hund und Reisebegleiter Morty. Privat Nun sind sie gefangen im Paradies: Aufgrund der Pandemie hat Marokko die Ein- und Ausreise bis auf Weiteres gestrichen. Seit Montag sitzen sie in Marokko fest. Privat Vor der Reise hat Nini extra Kontakt mit der marokkanischen Botschaft in der Schweiz aufgenommen. «Diese hat mir vergewissert, dass eine Reise völlig unbedenklich sei, wenn eine Hoteladresse angegeben und ein negativer PCR-Test vorgewiesen wird.» Samuel Schalch / Tages-Anzeiger

Darum gehts Ein Ehepaar aus der Schweiz ist in Marokko gestrandet.

Sie können nicht mehr ausreisen, ohne ihren Van und Hund zurückzulassen.

Die schwangere Frau könnte per Transitflug zurück in die Schweiz.

Doch die junge Familie möchte lieber zusammen bleiben.

Noch ein letztes Mal schön entspannt Ferien machen, bevor der Nachwuchs kommt: Darauf hatten sich Nino (29) und Amandine (27) gefreut, als sie sich Mitte Januar in ihrem Van in Richtung Marokko aufgemacht haben. Mit dabei: Ihr treuer Hund und Reisebegleiter Morty. Ihren Traumurlaub musste das Trio nun aber ungewollt verlängern. Aufgrund der Pandemie hat Marokko die Ein- und Ausreise bis auf Weiteres gestrichen. Seit Montag sitzen sie in der Region Agadir fest.

«Reise sei unbedenklich»

Das Ehepaar wollte sich gut auf die Reise in Corona-Zeiten vorbereiten. «Natürlich war mir die Ausnahmesituation bewusst», sagt Nino. Deshalb habe er sich vor der Abfahrt auch sicherheitshalber telefonisch bei der marokkanischen Botschaft in der Schweiz gemeldet. «Diese hat mir vergewissert, dass eine touristische Reise völlig unbedenklich sei, wenn eine Hoteladresse angegeben und ein negativer PCR-Test vorgewiesen wird.»

Bei der Einreise habe auch alles prima geklappt. Mit den negativen Testresultaten fuhr das Ehepaar Mitte Januar aus der kalten Schweiz mit dem Büssli nach Genua und nahm dort die Fähre bis ins marokkanische Tanger. Nach ein paar Tagen in einem Hotel im Surfer-Dörfchen Taghazout seien sie mit dem Van ins Landesinnere gefahren. «Wir haben unsere Zeit genossen und waren im Atlas-Gebirge wandern», erzählt Nino.

Keine Fähre, keine Flüge

Doch kurz vor der Rückreise folgte der Hammer: Drei Tage, bevor ihre Fähre wieder nach Europa aufbrechen sollte, sei die Reise annulliert worden. «Seit dem 22. Februar hat die marokkanische Regierung alle Fährverbindungen nach Europa bis auf Weiteres eingestellt», erklärt Nino. Wie das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) ihnen direkt mitgeteilt hat, wurden gleichzeitig alle Flüge zwischen Marokko und der Schweiz eingestellt. Auch die Landgrenze zum spanischen Ceuta bleibt geschlossen. «Wir haben jetzt die Fähre neu für Anfang März gebucht. Ob wir diese nehmen können, kann uns niemand garantieren.»

Die einzige Möglichkeit, zurückreisen zu können, sei momentan ein Transitflug, so der gestrandete Schweizer. Für Nino selbst komme das allerdings nicht in Frage. «Ich kann Morty und unseren Van nicht in Marokko zurücklassen.» Dass seine im achten Monat schwangere Frau Amandine alleine zurückfliegt, komme auch nicht in Frage, sagt Nino. «Ich will meine schwangere Frau nicht alleine lassen und auf keinen Fall die Geburt meiner Tochter verpassen.»

Unkooperative Behörden