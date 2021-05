Zeki bei «Zweipunktnull» : «Ich will meine Vorbildfunktion nutzen»

Influencer und Swissmeme-Gründer Zeki ist in der neuen Folge «Zweipunktnull» zu Gast und spricht auch über ernste Themen. Er möchte in Zukunft auch gesellschaftskritische Videos auf Social Media machen.

Neue Episoden «Zweipunktnull» findest du jeden zweiten Dienstag in der Radio-Section deiner 20-Minuten-App (ganz unten in der Leiste), bei Spotify, Apple Podcasts und TuneIn.

In der neuen Episode ist Zeki zu Gast.

«Zweipunktnull» ist ein Podcast, in dem alle 14 Tage ein prominenter Gast mit Host Stefan über Social Media und das Leben damit spricht.

Der grosse Entertainer Zeki ist zu Gast und bringt natürlich Würstchen mit. Es geht in dieser Folge aber nicht nur um Sucuk oder Comedy, es werden auch ernste Themen wie Mobbing, die Verantwortung auf Social Media oder das Impfen angesprochen. Dieses Mal kommt sogar die Community von 20 Minuten persönlich zu Wort, Host Stefan liest nämlich ihre Fragen vor und Zeki gibt Antwort. Wenn du also wissen willst, ob Zeki Single ist, für was er niemals Werbung machen würde und ob er sich selbst lustig findet, unbedingt reinhören!