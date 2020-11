Rapper Stress «Ich will meine Zeit nicht am Handy vergeuden»

Zurzeit passiert gerade so viel auf der Welt. Täglich lesen wir von neuen Ereignissen, es läuft gerade eine zermürbende US-Wahl und absurde Theorien zu Corona werden verbreitet. Billy Bear ist auferstanden, weil er schon immer eine witzige Fuck-it-Attitüde hatte. Und das passt zu dem, was gerade geschieht.

In «Billy Bear Dont Care» sagst du, dass an der derzeitigen Situation die menschliche Dummheit schuld sei. Was meinst du damit?

Ich sehe ein grosses Problem in den s ozialen Medien. Da werden frei erfundene Facts und absurde Theorien verbreitet und unkontrolliert konsumiert. Man weiss nie, was jetzt wirklich stimmt oder bloss gefaked ist.

Sicher, aber im Lockdown hatten die Leute wohl mehr Zeit, solche Inhalte zu konsumieren. So entstehen unsere Probleme: Wir lassen uns beeinflussen und hetzen uns gegeneinander auf. Stattdessen sollten wir alle an einem Strang ziehen, um dieses Virus zu besiegen.

Unter anderem. Wir stecken alle in einer sehr schwierigen Situation, aber es fühlt sich einfach an, als würden nicht alle am gleichen Strang ziehen. Schon nur , dass jeder Kanton andere Regeln hat, ist verwirrend für das Volk. Ich wünschte mir einfach einheitliche Regeln und eine klarere Kommunikation in der Schweiz.