Vorsätze der Promis – «Ich will meinen Freund zum Staubsaugen bringen»

Influencerin Lina Senn hat einen ganz besonderen Neujahrsvorsatz. Er betrifft nämlich nicht sie, sondern ihren Partner: «Ich will meinen Freund Leo zum Staubsaugen bringen! Er macht das bei sich nämlich nie. Ob das umsetzbar ist, weiss ich nicht. Aber an seinen Vorsätzen muss man halt aktiv arbeiten – und ich bin sehr willensstark », so die 24-Jährige.