Anja Zeidler lässt sich zur Doula ausbilden

Anja selbst ist bereits zweifache Mutter. 2020 wurde ihre Tochter Jela im Spital geboren, im März kam ihr Sohn während einer Hausgeburt in ihrem Schlafzimmer zur Welt. Bei ihrer ersten Schwangerschaft hatte sie eine Hebamme sowie eine Frauenärztin an ihrer Seite, doch die beiden konnten ihr die bestehenden Ängste vor einer spontanen Geburt nicht nehmen. «Erst bei meiner zweiten Schwangerschaft hatte ich das Glück, mit Hannah eine Doula an meiner Seite zu haben. Erst sie schaffte es, mir die Geburt von einem ganz anderen Standpunkt aus zu zeigen und mir all meine Ängste zu nehmen», erzählt Zeidler.