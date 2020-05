Private Zoos in Not

«Ich will nicht, dass Angestellte oder Tiere unter der Krise leiden müssen»

Der Lockdown verursacht den Besitzern von privaten Zoos schlaflose Nächte. Je nach Grösse verlieren sie pro Tag bis 15’000 Franken und sie verstehen teilweise nicht, dass sie später als Museen oder Bibliotheken öffnen dürfen.

Die Betreiber von privaten Zoos in der Schweiz haben es wegen der Corona-Krise nicht leicht: Sie können nicht auf finanzielle Unterstützung des Bundes hoffen und müssen darum nicht nur die Löhne an ihre Angestellten bezahlen, sondern auch noch das Futter für die hungrigen Mägen ihrer Vierbeiner aus eigenem Sack finanzieren. Kein Wunder, gehen die Wogen hoch, wenn etwa Toni Röösli von Toni’s Zoo in Rothenburg (LU) auf das vom Bundesrat in Aussicht gestellte Wiedereröffnungsdatum vom 8. Juni angesprochen wird: «Es geht mir nicht in den Kopf, dass der Bundesrat Zoos nicht zum kulturellen Gut zählt. Im Gegensatz zu Museen oder Bibliotheken würden sich die Leute bei uns im Freien aufhalten und der Kontakt mit Tieren könnte sich positiv auf ihre Psyche auswirken.»