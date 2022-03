Wolodimir Selenski : «Ich will nicht der Präsident sein, der auf Knien um einen Nato-Beitritt bettelt»

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski besteht nicht mehr länger auf einem Nato-Beitritt seines Landes. Als weiteres Zugeständnis an Moskau erklärte er sich zu einem «Kompromiss» über den Status der Separatisten-Gebiete Luhansk und Donezk bereit.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat angekündigt, das Ziel eines ukrainischen Nato-Beitritts vorerst hintanzustellen. «Das Bündnis hat Angst vor allem, was kontrovers ist, und vor einer Konfrontation mit Russland», beklagte Selenski in einem Interview mit dem US-amerikanischen Nachrichtensender ABC. Er wolle nicht der Präsident eines Landes sein, «das auf Knien» um einen solchen Beitritt «bettele».

Darum gehts Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski möchte das Streben nach einem Nato-Beitritt vorerst aufschieben.

Zudem gibt er an, zu einem Kompromiss über den Status der Separatisten-Gebiete bereit zu sein.

Im Gegenzug möchte Selenski Sicherheitsgarantien für die besetzten Gebiete.

Die Ukraine drängt nach Angaben von Präsident Wolodimir Selenski nicht länger auf eine Nato-Mitgliedschaft. Er habe seine Haltung zu dieser Frage «schon vor einiger Zeit abgemildert», da die Nato offenbar nicht bereit sei, «die Ukraine zu akzeptieren», sagte Selenski in einem am Montagabend ausgestrahlten Interview des US-Senders ABC. Als weiteres Zugeständnis an Moskau erklärte er sich zu einem «Kompromiss» über den Status der Separatisten-Gebiete Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine bereit.

«Nato hat Angst vor allem, was kontrovers ist»

Der von der Ukraine angestrebte Nato-Beitritt war nach Angaben Russlands einer der Hauptgründe für die Invasion. Kreml-Chef Wladimir Putin verlangt einen «neutralen» Status für die Ukraine. Moskau gibt an, sich durch die Nato-Osterweiterung bedroht zu fühlen. «Das Bündnis hat Angst vor allem, was kontrovers ist, und vor einer Konfrontation mit Russland», beklagte Selenski in dem ABC-Interview. Er wolle nicht der Präsident eines Landes sein, «das auf Knien» um einen solchen Beitritt «bettele».

Russland hatte kurz vor dem Einmarsch in die Ukraine vor knapp zwei Wochen die von pro-russischen Rebellen ausgerufenen «Volksrepubliken» Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine anerkannt. Putin verlangt, dass auch Kiew deren Unabhängigkeit anerkennt. Selenski sagte, er sei auch bei diesem Thema gesprächsbereit. «Ich spreche von Sicherheitsgarantien», sagte er. Wenn es «um diese zeitweilig besetzten Gebiete» gehe, die nur von Russland anerkannt würden, «können wir diskutieren und einen Kompromiss über die Zukunft dieser Gebiete finden».

«Putin muss Dialog beginnen, statt in Blase zu leben»

«Was für mich wichtig ist, ist, wie die Menschen in diesen Gebieten leben werden und Teil der Ukraine sein wollen», fügte Selenski hinzu. Diese Frage sei «komplexer als nur die Anerkennung dieser Gebiete». Seine Regierung lehne «Ultimaten» ab, betonte der ukrainische Präsident. Er rief Kreml-Chef Putin auf, einen Dialog zu beginnen, «anstatt in einer Blase zu leben».

Selenski telefonierte am Dienstag erneut mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Die beiden Staatschefs tauschen sich über humanitäre Themen, die Sicherheit von Atomkraftwerken in der Ukraine und die Gespräche zwischen Kiew und Moskau aus, wie der Elysée-Palast mitteilte. Macron und Selenski hatten in den vergangenen Tagen bereits mehrfach miteinander telefoniert. Der französische Präsident führte zudem mehrere Telefonate mit Putin.

