Ich habe das Gefühl, es gebe für mich keine Möglichkeit mehr, jemals eine gesunde Beziehung zu führen, da ich so verletzt bin. Wie kann ich diese Verletzung überwinden? Und wie soll ich mich als Frau verhalten, damit Männer mich primär als Mensch interessant finden und nicht nur als Sexobjekt sehen?

Frage von Liv (21) an Doktor Sex:

Antwort von Doktor Sex

In einer intimen Beziehung verletzt zu werden, kann in der Seele Wunden hinterlassen und grosses emotionales Leiden nach sich ziehen. Aber solche Schäden können heilen. Und es ist möglich, sich aus diesen Verstrickungen zu lösen und ein Leben zu leben, das nicht von der Verletzung bestimmt wird.

Um dies zu erreichen, bedarf es der bewussten Auseinandersetzung mit dem Erlebten – idealerweise in Begleitung einer Fachperson.

Die individuellen Ziele und Inhalte eines solchen Prozesses können aufgrund der spezifischen Qualität und Intensität dessen, was die Menschen in der Vergangenheit erlebt haben, sehr verschieden sein.

Eine grundsätzliche Idee ist aber, alle Therapien gemeinsam zu verbinden: Der begleitete Mensch soll durch den Prozesses fähig werden, bewusster mit dem umzugehen, was er erlebt hat und worauf er anfänglich mehr oder weniger lang mit Verdrängung reagierte.

Für dich dürften es aus meiner Sicht zwei Themen sein, die unter die Lupe zu nehmen Sinn machen: Einerseits dein Mensch und Frau-Sein sowie das sich daraus ergebende Konzept von Sexualität, andererseits die Art, wie du in Beziehungen Grenzen ziehst und aufrecht hältst.

Alle anderen Aspekte – also auch die Frage, wie du von Männern primär als Mensch und nicht nur als Sexobjekt gesehen werden kannst – werden sich in diesem Kontext automatisch zeigen. Alles Gute!

Deine Frage an Doktor Sex

Hast du eine Frage zu deinem Sexualleben? Leidest du an Liebeskummer, oder plagen dich Beziehungsprobleme? Bruno Wermuth hilft dir weiter!

Du kannst deine Frage E-Mail an doktor.sex@20minuten.ch schicken oder im untenstehenden Formular einreichen.