Schweizer Influencerin Michelle Melody (18)«Ich will nicht meine ganze Jugend in einer Pandemie verbringen»

Auf Tiktok postet die Influencerin hauptsächlich unterhaltsame Clips, auf Instagram widmet sie sich vor allem Lifestyle-Themen. Die Plattformen sieht sie als Booster für eine TV-Karriere, wie sie gegenüber 20 Minuten sagt. So wurde sie bereits in der SRF-Doku «Generation Selfie» porträtiert.

Dass eine gewöhnliche Ausbildung nichts für sie ist, hat Michelle während ihrer Lehre als Bankkauffrau gemerkt. Sie brach die Ausbildung ab und feilte stattdessen an ihrer Social-Media-Karriere.

Anlässlich der Schweizer Digitaltage hat Unicef am Montag einen Livestream mit Schweizer Social-Media-Stars abgehalten.

Ich wohne mittlerweile allein. Während des Lockdown habe ich noch mit meinem Mami gewohnt – ausserdem war ich damals noch in einer Beziehung. Ich merke nun, wie einsam man werden kann, und das verängstigt mich. Ich bin ja gerade volljährig geworden, und das Leben sollte jetzt erst richtig losgehen. Ich will nicht meine ganze Jugend in einer Pandemie verbringen.