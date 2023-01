Aufregung in Uzwil wegen Abfall

Eine Frau (50) aus Uzwil SG ist schockiert, als sie am Freitagmorgen am Bahnhof steht. Immer wieder lassen Personen ihren Abfall liegen. Für die Uzwilerin unverständlich.

Darum gehts Eine Bewohnerin aus Uzwil SG regt sich über Littering am Bahnhof auf.

Im Kanton St. Gallen ist Littering strafbar.

Die Kantonspolizei St. Gallen kennt das Problem.

Leere PET-Flaschen, Zigarettenpackungen, Pappbecher und sogar ein kleiner Rucksack. Manche hinterlassen all diese Dinge nach ihrem Aufenthalt am Bahnhof Uzwil SG. Für eine Bewohnerin am Freitagmorgen ein trauriger Anblick. «Ich will nicht wissen, wie es bei denen in der Wohnung aussieht», sagt sie. «Man sollte Kameras aufstellen, dann würde sich vielleicht etwas ändern.»

Immer wieder ist die 50-Jährige am Bahnhof mit einer solchen Szene konfrontiert. «Es ist einfach armselig», sagt sie. Schon oft hat sie das Gespräch mit den teils jugendlichen, teils auch älteren Personen gesucht. «Wenn man aber was sagt, dann werden sie sofort frech», so die Uzwilerin weiter. Abfalleimer hätte es am Bahnhof genug.

«Jugendliche werden überall vertrieben»

Die 50-Jährige lässt ihrem Ärger auf Facebook freien Lauf. Ein Bewohner sieht das Ganze etwas anders: «Für alle gibt es was, Kleinkinder haben Spielplätze und Erwachsene haben ihre Kneipen, aber den Zwölf- bis 16-Jährigen wird alles weggenommen», schreibt er in den Kommentaren. Schliesslich seien die zu alt für den Spielplatz, aber zu jung für Discos und Bars. «Sie werden einfach überall vertrieben», so der Uzwiler weiter.

Nicht nur der Abfall ist dabei das Problem. «Es wird auch viel randaliert und vieles kaputtgemacht. Unsere Eltern hätten so was niemals toleriert», sagt die 50-Jährige. Manchmal sind die Ticket- oder Getränkeautomaten beschädigt. «Ich habe auch schon gesehen, dass die Scheiben eingeschlagen sind», so die Bewohnerin weiter.

Bis zu 200 Franken Busse für Littering

Im Kanton St. Gallen ist Littering strafbar. Die Strafprozessverordnung des Kantons St. Gallen sehe für das Wegwerfen oder Zurücklassen von einzelnen oder mehreren Kleinabfällen eine Busse von 50 Franken respektive 200 Franken vor, schreibt der Kanton St. Gallen auf seiner Webseite. Ausserdem werden im Kanton immer wieder Anti-Littering-Aktionen durchgeführt.

Die Kantonspolizei St. Gallen kennt das Problem. «Im Jahr 2022 haben wir zwei Dutzend Bussen wegen Littering verteilt, wobei man aber beachten muss, dass wir die Leute oft vor Ort antreffen und zuerst das Gespräch suchen und sie bitten, den Abfall wegzuräumen», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher Kantonspolizei St. Gallen. Beim Wegwerfen von grösseren Sachen heisst das Delikt dann Verstoss gegen das Umweltschutzgesetz. Dementsprechend folgt dann eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.

