Werde ein Planungsprofi: So lernst du, effizient und locker deine Ziele zu erreichen

Antwort von Life Coach Sandra Lutz:

Das Problem mit den Vorsätzen

Setze dir konkrete Ziele

Beginne mit der Planung

Der beste Weg, um Stress abzubauen und mehr Klarheit über Ziele und Prioritäten zu erlangen, besteht darin, einen Plan zu erstellen und diesen aufzuschreiben. Bereite dir einen Plan vor und schreibe mal alles auf, was dir an To-dos in den Sinn kommt. Wichtig dabei ist, noch nicht zu priorisieren. Schreibe einfach alles auf, was dir in den Sinn kommt. In einem zweiten Schritt überträgst du mögliche Termine und Erinnerungen in den Kalender. Wenn du dir alles, was dir einfällt, mal aufschreibst und einiges terminierst, musst du nicht mehr ständig daran denken. So fühlst du dich weniger überwältigt von all den To-Dos. Das setzt dann wieder Gehirnleistung frei, um Aufgaben, die sofort zu erledigen sind, gleich in Angriff zu nehmen.