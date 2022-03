Frag Lilli - «Ich will trotz glücklicher Beziehung Sex mit anderen»

Was machen, wenn man trotz Beziehung Lust auf Sex mit anderen hat? Lilli weiss Rat. Unsplash

Die Frage:

«Ich (w, 21) bin seit zwei Jahren mit meiner Freundin zusammen und ich liebe sie sehr. Wir sind glücklich miteinander und auch unser Sexleben ist gut. Trotzdem habe ich immer wieder Lust darauf, mit anderen Frauen Sex zu haben. Ich will sie aber nicht betrügen. Was soll ich tun?»

Das meint Lilli:

Was du beschreibst, erleben viele Menschen. Nur weil du in einer Beziehung bist, heisst das nicht, dass du nicht auch mal an anderen interessiert bist. Unsere Sexualität mag Neues. Lust auf eine andere Person zu empfinden, bedeutet also nicht automatisch, dass du deine Partnerin weniger liebst. Es heisst auch nicht, dass in eurer Beziehung etwas schiefläuft.

Es bedeutet aber vielleicht, dass ihr mal darüber sprechen solltet, wie ihr euch eine Beziehung überhaupt vorstellt. Denn es gibt unglaublich viele unterschiedliche Vorstellungen und Erwartungen, was eine Partnerschaft anbelangt. Das Wort «Beziehung» bedeutet nicht für alle das Gleiche. Was du dir vorstellst, kann ganz anders sein als das, was sie sich vorstellt. Geh also nicht davon aus, dass eure Vorstellungen gleich sind.

Sex mit anderen ist nur dann Betrug, wenn es im Geheimen passiert

Es gibt nämlich auch Beziehungsformen, in denen es okay ist, mit anderen Leuten emotional und sexuell intim zu sein – die sogenannten offenen Beziehungen. Sex mit anderen Leuten ist nur dann Betrug, wenn es im Geheimen passiert. Wenn ihr vereinbart, dass das okay ist, dann ist es kein Betrug, sondern Teil eures Beziehungsmodells.

Aber auch, wenn ihr monogam bleiben möchtet, lohnt es sich, über eure Erwartungen an die Beziehung zu sprechen. Diese Transparenz und Kommunikation sind notwendig, damit ihr wisst, ob ihr am selben Strang zieht. Nur dann könnt ihr Lösungen finden, die für euch beide funktionieren.

Stimmt dein Bild von einer Beziehung?

Dafür ist zunächst wichtig, herauszufinden, was deine ganz eigenen Vorstellungen von einer guten Beziehung sind. Und zu hinterfragen, woher diese Vorstellungen eigentlich kommen. Überleg dabei: Von dem, was du bis zum heutigen Tag gelernt hast über Beziehungen – was stimmt für dich? Und was stimmt nicht? Passt das, was dir von anderen erzählt wurde, zu deinen eigenen Erfahrungen?

Du findest auf unserer Seite weitere Ratschläge, wie du über Beziehungen nachdenken und sie gestalten kannst.

Unter lilli.ch/20minuten findest du viele Tipps. Und besuch uns auch auf Instagram ! Wir freuen uns auf dich.