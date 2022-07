Saisonstart: «Ich will unbedingt in die Barrage» – GC-Trainer ist zu Scherzen aufgelegt

GC-Coach Giorgio Contini und sein Captain Amir Abrashi sind gut drauf, als sie bei der Pressekonferenz vor dem Saisonstart am Sonntag vor die Medien treten. Beide sind zu Scherzen aufgelegt und machen einen entspannten Eindruck. Die Vorfreude auf den Saisonstart am Sonntag zu Hause gegen Lugano ist ihnen anzusehen. «Wir hatten eine gute Vorbereitung und die Neuzugänge wurden von der Mannschaft sehr gut aufgenommen. Die Resultate in den letzten zwei Testspielen waren sehr positiv. Wichtig ist jetzt, dass wir am Sonntag gut starten», fasst Contini zusammen.