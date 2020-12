Milo Moiré dreht jetzt Pornos : «Ich will zeigen, wie ich wirklich Sex lebe»

Milo Moiré geht mit ihrer Sex-Kunst noch einen Schritt weiter: Die Luzernerin erklärt, warum sie sich neuerdings in Pornofilmen zeigt.

Auf einer eigenen Plattform gibt Milo Moiré jetzt Einblick in ihre eigene Sexualität: in Form von Filmen.

Model, Malerin, Reality-TV-Darstellerin – Milo Moiré zeigte sich und ihren Körper in der Vergangenheit immer wieder in neuen Performances und Projekten. Ihr neuster Streich sind Pornofilme auf einer eigenen Plattform. Damit bringe sie ihre beiden wichtigsten Themen zusammen, wie sie sagt: Kunst und Sexualität.

Die 37-jährige Luzernerin will einen Einblick in ihre eigene Sexualität gewähren und eine sexuelle Realität schaffen, in der es nicht darum gehe, dass die Frau die Puppe sei. Die gängingen Sex-Klischees habe sie nämlich satt, sagt Moiré im Video-Interview mit der deutschen «Bild». «Es soll intim sein, sensibel und echt sein. Und meine Lust soll im Fokus sein. Ich will zeigen, wie ich wirklich Sex lebe.»