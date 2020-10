Grab der Mutter zu früh geräumt : «Ich wollte Abschied nehmen, doch das Grab war schon weg»

Tibbi Bracher aus Egerkingen SO wollte am Sonntag Abschied von ihrer verstorbenen Mutter nehmen. Doch sie musste feststellen, dass das Grab bereits geräumt worden war – und das vor dem angekündigten Datum.

Der Fehler liegt beim Werkdienst: Dieser hatte die Räumung vorgenommen, ohne zuvor in die Publikation der Gemeinde zu blicken.

Am vorangehenden Sonntag ging Tibbi Bracher auf den Friedhof, um sich endgültig von ihrer verstorbenen Mutter zu verabschieden.

Die Gemeinde Egerkingen kündigte im Sommer an, dass ab Montag, 26. Oktober, Gräber der Jahre 2000 und 2001 aufgehoben werden.

Im «Anzeiger Thal Gäu Olten» kündigte die Solothurner Gemeinde Egerkingen im letzten August an, dass im Herbst eine Reihe von Gräbern aufgrund der abgelaufenen Ruhezeit aufgehoben werde. Unter anderem würden ab dem 26. Oktober die Urnengräber aus den Jahren 2000 und 2001 geräumt und für spätere Beisetzungen bereitgemacht.

Dieses Datum hatte sich Tibbi Bracher fest eingeprägt, wollte sie doch ein letztes Mal ihre verstorbene Mutter auf dem Friedhof besuchen. Eine Grabräumung sei für sie «wie ein zweites Sterben», sagt Bracher. «Ich hatte mich seit Wochen geistig auf diesen Abschied vorbereitet und mir gut überlegt, was ich ihr sagen will.» Auch ihr Handy habe sie bei sich gehabt, um ein paar letzte Erinnerungsfotos zu schiessen.

«Es war ein dummer Fehler»

Doch als die Egerkingerin am Sonntag an die letzte Ruhestätte ihrer Mutter herantrat, traf sie fast der Schlag: Stein und Schmuck des Urnengrabes waren weg, die Räumung hatte bereits stattgefunden – und das vor Ablauf der angegebenen Frist. «Ich war fassungslos und konnte einen Moment lang keinen klaren Gedanken mehr fassen», sagt Bracher. Als der erste Schreck überwunden war, sei die Wut gekommen: «Wofür publiziert die Gemeinde ein Datum, wenn die Gräber dann doch vorher geräumt werden? Das ist einfach pietätlos.» Andere Besucher erlebten an diesem Sonntag dieselbe böse Überraschung; Bracher zufolge war jemand sogar extra aus Winterthur angereist.