Coop-CEO Joos Sutter - «Ich wollte als Chef keine Du-Kultur verordnen»

Hoch über der Stadt Basel: Joos Sutter am frühen Morgen beim Interview mit 20 Minuten.

Der langjährige CEO von Coop wird Verwaltungsratspräsident: Joos Sutter tritt am 1. Mai ein neues Amt an.

Während d e s Studiums gab ich Skischule und leitete ein Skischulbüro. Das war schon cool – damals. Alles, was ich angepackt habe, tat ich mit voller Energie und Überzeugung. Da spielt es keine Rolle, ob ich CEO oder Skilehrer bin.

Natürlich habe ich extrem viel gearbeitet. Ich war sieben Tage pro Woche auf Abruf. Das hat mich aber nicht gestört und gehört bei so einem Job dazu. Trotzdem fand ich Zeit, um ab und zu auf Skitouren zu gehen oder aufs Mountainbike zu steigen.

Es hat sich noch gar nicht viel geändert: Die Agenda ist noch immer gleich voll und ich gebe bis zum Schluss Gas. Diese Woche gabs viele letzte Gespräche mit Leuten, die ich direkt geführt habe. Es war sehr herzlich. Die Veränderung kommt per 1. Mai, wenn ich als Coop-Präsident eine neue Rolle übernehme. Ganz weg bin ich also nicht.

Nun geben Sie den CEO-Job an Ihren Nachfolger Philipp Wyss ab. Wie muss man sich Ihre letzte Woche als Chef vorstellen?

Ich werde so viel arbeiten wie bis anhin, einfach weniger im Tagesgeschäft. Die Arbeitstage waren nie eine Last. Ich wechsle nicht den Job, weil ich mehr Freizeit brauche. Ich kann mir gut vorstellen, neben Coop noch ein bis zwei Mandate anzunehmen.

Wir mussten auf einen Schlag 1000 Läden schliessen. In solchen Situationen funktioniert man nur noch und sucht nach Lösungen. Das Thema hat mich aber weder erschüttert noch habe ich gehadert: Ich musste einfach agieren. In solchen Momenten wächst man als Team zusammen.

In der Tat konnten wir wegen des stillstehenden Einkaufstourismus im Detailhandel wachsen. Mit den Lockerungen wird der Einkaufstourismus aber erneut anziehen. Trotzdem bin ich überzeugt, dass wir einen Teil des Umsatzes halten können.

Wegen der Pandemie kam der Einkaufstourismus zum Erliegen. Das hat Ihnen in die Hände gespielt.

Wie sehen Sie die Perspektiven für 2021?

In der Nähe einzukaufen hat an Bedeutung gewonnen. Darum wird auch dieses Jahr der Detailhandel gut laufen. Was wir im Detailhandel gewinnen, könnten wir im Grosshandel allenfalls verlieren, weil dieser stark von der Hotellerie und Gastronomie und damit von der Pandemie abhängig ist.