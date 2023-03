Yverdon: Angehörige trauern nach Vierfachmord

1 / 7 In diesem Haus in Yverdon hat ein Familienvater mutmasslich seine Familie und sich selbst getötet. Die Betroffenheit ist gross. 20 Minutes/apn Die in der Brandruine gefundenen Leichen wiesen alle Schusswunden auf. Es handelt sich um eine Familie mit Vater (45), Mutter (40) und drei Töchtern (5, 9 und 13). Flashpress/Olivier Allenspach Zwei Tage nach dem mutmasslichen Vierfachmord halten hier in Yverdon-les-Bains viele Leute in stillem Gedenken inne. 20 Minutes/apn

Darum gehts Der Fall von Yverdon mit fünf Todesopfern sorgt für grosse Betroffenheit.

Mutmasslich hat ein Familienvater (45) die Mutter (40), seine drei Töchter (5, 9 und 13) und sich selbst getötet.

In der Nähe des Tatorts platzierten Angehörige, Bekannte und Passanten viele Briefe, Blumen und Zeichnungen.

Die Trauer um die getötete C.C.* (40) und ihre drei Töchter (5, 9, 13) ist riesig. Auf Social Media sind Beileidsbekundungen von Freunden und Bekannten zu finden. Das Reitzentrum, bei dem eine der Töchter aktiv war, hat eine Erinnerungsbox im Stall eingerichtet, um die Verstorbenen zu würdigen und die Angehörigen bei der Trauer zu unterstützen, wie es auf Facebook heisst: «Ein Ort, an den jeder gehen kann, um seinen Schmerz zu teilen, ein Geschenk und eine Botschaft im Gästebuch zu hinterlassen.»

Eine Bekannte der Familie sagt gegenüber 20 Minuten: «C. war eine herzliche Person und eine wunderbare Mutter, die ihre Kinder über alles geliebt hat.» Die 40-Jährige habe auch mit ihren Eltern, die in der Nähe wohnen, ein enges Verhältnis gepflegt. Den Angehörigen spricht sie ihr herzliches Beileid aus: «Es ist wirklich tragisch, was passiert ist. Wir können uns das alles nicht erklären.»

Die Waadtländer Ermittler gehen derweil davon aus, dass der Ehemann (45) seine Frau und die gemeinsamen Kinder erschossen hat und danach Suizid beging. Laut einer Mitteilung wurde eine Waffe in der Nähe des Vaters gefunden. Die Ursache des Feuers konnte noch nicht sicher bestimmt werden, aber die Experten stellten fest, dass in den Räumen des Hauses eine grosse Menge Brandbeschleuniger, möglicherweise Benzin, vorhanden war, was das Ausmass der Schäden am Gebäude erklärt. Eine Beteiligung Dritter schliesst die Polizei derzeit aus. Wie der «Blick» berichtet, lebte das Ehepaar gemäss Nachbarn in Trennung.

Botschaften von Klassenkameraden

Einige Tage nach der Tat soll ein Zaun verhindern, dass Schaulustige einen Blick auf die Trümmer der Villa werfen können, die am Donnerstag im Morgengrauen in Flammen aufging. Hier haben mittlerweile zahlreiche Passantinnen und Passanten Nachrichten, Zeichnungen und Blumen abgelegt. Zwei Tage nach dem mutmasslichen Vierfachmord halten hier in Yverdon-les-Bains viele Leute in stillem Gedenken inne.

Die Botschaften der Klassenkameraden der drei getöteten Mädchen bringen einen Hauch von Sanftheit und Unschuld an diesen Ort, an dem Leben ausgelöscht wurden. «Wir lieben euch. Ruht in Frieden», steht auf einer Karte, die von Schülerinnen verfasst wurde und mit kleinen Herzen übersät ist. «Ich werde dich nie vergessen. Ich wollte dir sagen, dass du ein wunderschönes Mädchen bist», schreibt ein Schüler an die älteste der drei Töchter gerichtet.

Eine junge Frau kommt vorbei und möchte sich vergewissern, wie der Vorname eines der Opfer lautet. Als man ihr die Antwort gibt, schliesst sie die Augen, seufzt lange und fängt an zu weinen: «Ich bin mit ihr geritten. Sie war eine tolle Freundin», schluchzt sie, bevor sie wieder geht. Ein Verwandter der Familie berichtet, dass der Vater nicht mehr im Haus gewohnt hatte. «Vielleicht hatte er noch die Schlüssel», mutmasst eine Nachbarin.

«Dachte, hätte alles gesehen»

«Die Menschen sind grausam und die Welt ist verrückt. Das sagt Ihnen eine 88-jährige Frau, die dachte, sie hätte alles gesehen», so eine traurige und wütende Rentnerin gegenüber 20 Minutes. «Was für ein schreckliches Drama für die Opfer und ihre Angehörigen, die zurückbleiben. Ich denke auch an den Vater, der so weit gekommen ist, eine solche Tat zu begehen», kommentiert eine pensionierte Lehrerin.

«Ich denke an die Klassenkameraden und -kameradinnen der Kinder. Sie werden ihr Leben lang traumatisiert sein. Daran zu denken, dass sie in einem Feuer gestorben sind, ist sehr hart, aber sich vorzustellen, dass sie von ihrem eigenen Vater getötet wurden, ist noch schlimmer», beklagt sich ein Mann aus Yverdon.

*Name der Redaktion bekannt