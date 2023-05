SBB: Pendlerin ärgert sich über Busse

Laut der SBB sei sie aber in der ersten Klasse gesessen, obwohl sie nur ein Ticket für die zweite Klasse hatte.

Dabei wurde die Frau in der ersten Klasse kontrolliert und von der SBB gebüsst, obwohl sie eigenen Angaben zufolge nur auf dem Weg zum Ausgang gewesen sei.

Wie jeden Tag sei sie in einem Zug der SBB auf dem Weg zur Arbeit von Biasca nach Bellinzona gewesen.

Laut der SBB sei die Frau aber in der ersten Klasse gesessen und ausserdem eine Wiederholungstäterin.

Eine Pendlerin aus Biasca wurde von der SBB in der ersten Klasse kontrolliert und muss 140 Franken bezahlen, da sie ein Abo für die zweite Klasse hatte. Mehrmals habe sie den Kundendienst der SBB kontaktiert, um zu erklären, dass es sich um ein Missverständnis handelt – vergeblich.

Die Frau, die täglich mit dem Zug nach Bellinzona zur Arbeit pendelt, habe sich nämlich nicht lange in der ersten Klasse aufgehalten. «Ich fahre jeden Tag Zug. Ich weiss sehr gut, was die Regeln sind. Wenn ich in diesem Waggon war, dann nur, um den Zug zu verlassen», sagt sie zu Tio.ch.