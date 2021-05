Gjon’s Tears nach dem Finale - «Ich wollte allen zeigen, dass ich es schaffen kann»

Gjon freut sich trotzdem über seine tolle Platzierung. Schliesslich sagte er bereits im Vorfeld, dass er zumindest ein Platzierung unter den Top 3 erreichen will. Geschafft!

Bis zum Schluss durfte die Schweiz auf einen Sieg hoffen. Nach den bekannt gegebenen Voting von der Jury lag Gjon’s Tears mit 267 Punkten sogar auf dem ersten Platz. Die Publikumsstimmen schoben Italien zum Schluss an die Spitze. Kein Grund zur Traurigkeit für den 22-jährigen Fribourger: «Ich bin so glücklich, den dritten Platz erreicht und so eine Wertschätzung erhalten zu haben. Insbesondere von der Jury», freut er sich nach dem Finale im SRF-Interview.